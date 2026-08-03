Над российскими регионами сбили 131 украинский БПЛА

Дежурные силы ПВО за ночь ликвидировали над территорией России более 130 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

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«В период с 20:00 мск 2 августа до 07:00 мск 3 августа... перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат», - указали в ведомстве.

Военные сбили БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями. Также дроны уничтожили в Краснодарском крае, Крыму и над водами Черного моря.

Накануне средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 245 украинских БПЛА, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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