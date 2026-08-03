Во Владивостоке более 30 тысяч человек остались без света из-за аварии
Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без электроэнергии после аварии. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
«Утром 3 августа... из-за аварии на сетях без света остались более 30 тысяч жителей по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского, Нейбута и других», - отметили в надзорном ведомстве.
Ведутся аварийно-восстановительные работы. Прокуратура начала проверку после инцидента.
Ранее в нескольких округах Херсонской области было частично нарушено электроснабжение из-за атаки украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
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