Во Владивостоке более 30 тысяч человек остались без света из-за аварии

Более 30 тысяч жителей Владивостока остались без электроэнергии после аварии. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

«Утром 3 августа... из-за аварии на сетях без света остались более 30 тысяч жителей по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского, Нейбута и других», - отметили в надзорном ведомстве.

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Прокуратура начала проверку после инцидента.

Ранее в нескольких округах Херсонской области было частично нарушено электроснабжение из-за атаки украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

