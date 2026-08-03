Плющенко: Российские спортсмены должны показать лидерство в фигурном катании

«Сейчас очень важно для России, что выходят спортсмены, но мы должны показать результат: что Россия — главная страна в фигурном катании. Все всё понимают», — заявил спортсмен.

Фигурист поздравил спортсменов с возвращением к международным стартам. По его словам, даже участие в нейтральном статусе является важным шагом вперед.

Ранее Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

