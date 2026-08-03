Плющенко: Российские спортсмены должны показать лидерство в фигурном катании
После возвращения на международную арену российские спортсмены должны продемонстрировать высокие результаты, сообщил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
«Сейчас очень важно для России, что выходят спортсмены, но мы должны показать результат: что Россия — главная страна в фигурном катании. Все всё понимают», — заявил спортсмен.
Фигурист поздравил спортсменов с возвращением к международным стартам. По его словам, даже участие в нейтральном статусе является важным шагом вперед.
Ранее Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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