Плющенко: Российские спортсмены должны показать лидерство в фигурном катании

После возвращения на международную арену российские спортсмены должны продемонстрировать высокие результаты, сообщил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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«Сейчас очень важно для России, что выходят спортсмены, но мы должны показать результат: что Россия — главная страна в фигурном катании. Все всё понимают», — заявил спортсмен.

Фигурист поздравил спортсменов с возвращением к международным стартам. По его словам, даже участие в нейтральном статусе является важным шагом вперед.

Ранее Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Фигурное КатаниеСпортСпортсменыЕвгений Плющенко

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