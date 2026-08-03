В России планируют разработать три новые вакцины от рака
Три новые вакцины от рака создадут в дальнейшем в России. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака», - рассказал ученый в беседе с РИА Новости.
Ранее в России создали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак». При разработке препарата задействовали технологии искусственного интеллекта. Первый пациент в РФ получил вакцину в апреле, пишет 360.ru.
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