Экс-депутат Рады показал польскую карту по «разделу» Украины

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал в своем Telegram-канале карту «раздела Украины».

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Ранее на польском телеканале TVP1 продемонстрировали изображение, на котором Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины оказались в составе Польши, пишет «Свободная пресса». При этом Закарпатская область указана как часть Венгрии, Черновицкая — Румынии, отмечает РИА ФАН. Кроме того, на карте Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области и республики Донбасса показаны как части России.

«Все, о чем мы ранее уже говорили, и к чему готов Запад», — заключил Кива.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПольшаУкраинаВерховная Рада
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