Экс-депутат Рады показал польскую карту по «разделу» Украины

Ранее на польском телеканале TVP1 продемонстрировали изображение, на котором Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины оказались в составе Польши, пишет «Свободная пресса». При этом Закарпатская область указана как часть Венгрии, Черновицкая — Румынии, отмечает РИА ФАН. Кроме того, на карте Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области и республики Донбасса показаны как части России.

«Все, о чем мы ранее уже говорили, и к чему готов Запад», — заключил Кива.

