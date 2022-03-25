Экс-депутат Рады показал польскую карту по «разделу» Украины
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал в своем Telegram-канале карту «раздела Украины».
Ранее на польском телеканале TVP1 продемонстрировали изображение, на котором Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины оказались в составе Польши, пишет «Свободная пресса». При этом Закарпатская область указана как часть Венгрии, Черновицкая — Румынии, отмечает РИА ФАН. Кроме того, на карте Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области и республики Донбасса показаны как части России.
«Все, о чем мы ранее уже говорили, и к чему готов Запад», — заключил Кива.
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