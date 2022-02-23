В Раде допустили отделение некоторых территорий Украины
Ряд областей Украины может выйти из состава страны на фоне объявленной Киевом декоммунизации, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
«Теперь ждем, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию которая была получена Украиной во время "ненавистного, оккупационного коммунистического режима". <...> Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство и с нетерпением ждут своей "аннексии"», — написал парламентарий в Telegram.
Кива обвинил в сложившейся ситуации украинского президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Свободная пресса». Депутат считает, что при нынешней власти «грех этого ("аннексии" - НСН) не сделать».
Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для «независимой, суверенной Украины» признать Крым частью территории России невозможно, пишут Известия.
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