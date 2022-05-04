«Урвать кусочек»: Польшу и Венгрию заподозрили в попытке поделить Украину

Венгрия планировала захватить часть украинской территории после начала российской спецоперации на территории страны, сообщил украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Она [Венгрия] почему-то считала, что может забрать часть своей территории», — сказал политик, пригрозив Будапешту возможными последствиями после урегулирования конфликта на Украине.

Ранее премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского сайта «Миротворец» как «антиукраинского пропагандиста» за отказ вводить санкции против России и пропускать европейские вооружения для Украины через свою территорию.

При этом не только Венгрию подозревают в интересе к украинским землям. Так, бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Об этом покинувший Украину политик написал в своем Telegram-канале.