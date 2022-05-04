«Урвать кусочек»: Польшу и Венгрию заподозрили в попытке поделить Украину
Украина обвинила Венгрию в претензиях на свои территории, тогда как в России предполагают переход западной части Украины под протекторат Польши.
Венгрия планировала захватить часть украинской территории после начала российской спецоперации на территории страны, сообщил украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
«Она [Венгрия] почему-то считала, что может забрать часть своей территории», — сказал политик, пригрозив Будапешту возможными последствиями после урегулирования конфликта на Украине.
Ранее премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского сайта «Миротворец» как «антиукраинского пропагандиста» за отказ вводить санкции против России и пропускать европейские вооружения для Украины через свою территорию.
При этом не только Венгрию подозревают в интересе к украинским землям. Так, бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Об этом покинувший Украину политик написал в своем Telegram-канале.
По словам Кивы, поставки иностранного вооружения осуществляются по обновленной стратегии, в результате которой оружие не доходит до непосредственной зоны боевых действий и остается в западной части Украины.
«Это первый этап перед отделением и созданием "прозападной Украины" со столицей во Львове. С последующем присоединением, через референдум, к Польше», — заявил бывший народный избранник.
Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многие проживающие на западе Украины «приняли гражданство Польши, Венгрии», что «не прибавляет стабильности» региону. Он также напомнил данные ООН, согласно которым 5,2 млн человек покинули территорию Украины после начала российской военной спецоперации.
Володин добавил, что слышит заявления «Херсонской и других областей» о том, что они «не хотят быть в составе Украины».
О «разделе» Украины неоднократно заявлял и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, после завершения военной спецоперации на украинской территории могут появиться «Новороссийский» и «Юго-западный» округа.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее в апреле предложил восстановить Таврическую губернию в границах времен Российской империи. Она объединяла в своем составе Симферополь, который был ее центром, а также территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины.
«Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться», - отметил тогда политик.
Ранее 1 мая Херсон перешел на расчеты в рублях. В сентябре переходный период должен закончиться, и расчеты в гривнах прекратятся. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
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