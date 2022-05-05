«Не их земля»: Почему НАТО не защитит Польшу в случае захвата украинских земель

Военный эксперт Владимир Прохватилов в эфире НСН не исключил возможного захвата украинских земель Польшей. 


Польша захватит украинские земли, если действующее правительство страны, ослабев, само призовет поляков, но НАТО не будет бороться с Россией из-за этого. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Ранее военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что НАТО не защитит Польшу от России, если Варшава введет войска на Украину. Он также считает, что польское руководство стремится захватить приграничные украинские территории, но пока не может этого сделать. Прохватилов тоже отметил, что в такой ситуации НАТО не заступится за Варшаву.

«Урвать кусочек»: Польшу и Венгрию заподозрили в попытке поделить Украину

«Если Польша введет свои войска на территорию Украины, это уже не будет территория НАТО. Поэтому альянс не будет автоматически объявлять войну тому, кто столкнется с польскими войсками на Украине. Ведь против польских войск, которые войдут, например, в Западную Украину, могут пойти и сами ВСУ. Не думаю, что им это понравится. Правительство Украины сейчас против такого варианта развития событий», - подчеркнул он.

При этом военный эксперт назвал несколько вариантов возможного захвата Польшей украинских земель. По его мнению, это может произойти, в том числе в случае ослабления власти на Украине.

«Дешевое насыщение»: В России оценили военную помощь Байдена «помятой» Украине

«Захват украинских земель – это вековая мечта Польши. Она считает земли вокруг Львова исконно своими. Но это возможно в ситуации, когда украинский режим будет близок к краху, а действующий президент Украины Владимир Зеленский, или кто будет на его месте, сами призовут поляков. Или наоборот в случае поражения России, чтобы на фоне гипотетического успеха Украины, Польша могла урвать себе кусочек, как будто для помощи вводя войска, которые потом не уйдут. Но это предположительный и далекий от реальности вариант», - заключил Прохватилов.

Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США не будут воевать за Украину, они лишь пытаются сделать вид, что помогают своему «сателлиту», показывая при этом свою слабость в мире.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:РоссияНАТОУкраинаПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры