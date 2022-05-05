«Не их земля»: Почему НАТО не защитит Польшу в случае захвата украинских земель

Польша захватит украинские земли, если действующее правительство страны, ослабев, само призовет поляков, но НАТО не будет бороться с Россией из-за этого. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Ранее военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что НАТО не защитит Польшу от России, если Варшава введет войска на Украину. Он также считает, что польское руководство стремится захватить приграничные украинские территории, но пока не может этого сделать. Прохватилов тоже отметил, что в такой ситуации НАТО не заступится за Варшаву.