Вассерман и Нутэпэльмен: Чем удивят россиян стартовавшие выборы
В Госдуму не будут переизбираться Вассерман и Певцов, Донбасс и Новороссия проголосуют впервые, а в Чечне будут выбирать Кадырова.
В России 18 сентября стартовали трехдневные парламентские выборы, которые, по словам президента РФ Владимира Путина, должны стать ответом тем, кто пытается «расколоть и запугать» россиян. В МИД РФ уже заявили о провокациях и дезинформации, при этом на Чукотке уже зафиксировали 100-процентную явку.
ОТ ЧУКОТКИ ДО ПХУКЕТА: «РАСКОЛОТЬ НЕ УДАСТСЯ!»
Выборы в Госдуму, а также различные другие выборы пройдут в России с 18 по 20 сентября. На них будут распределены более 20 тысяч должностей и мандатов. В Госдуму IX созыва изберут 225 депутатов по спискам и еще 225 - по одномандатным округам. Впервые после воссоединения с Россией в голосовании примут участие жители Донбасса и Новороссии. Об этом, в частности, заявил Владимир Путин в видеообращении к согражданам 16 сентября.
«Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. (…) Мы знаем, за что сражается Россия и в чём долг каждого её гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Её приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее. (…) Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», - подчеркнул президент РФ.
По его словам, участие россиян в выборах станет «нашим общим ответом» тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать её развитие и лишить суверенитета.
Выборы уже стартовали. Так, жители села Нутэпэльмен на Чукотке показали 100-процентную явку в первый день голосования. Там живет 171 человек, большинство из которых – представители коренных народов Севера.
Избирательные участки открылись в Приморье, Хабаровском крае, Приамурье, Забайкалье, Бурятии, Туве и других регионах России, а также на курортах Таиланда, Пхукете и Самуи. На выборах уже проголосовали более десятка губернаторов, в числе самых первых оказались главы Чукотки и Сахалина.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что провокации уже начались.
«Могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны - вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, огромный поток дезинформации запущен на этот счет», - сказала она ТАСС.
По словам Захаровой, на избирательных участках за рубежом также зафиксированы провокации, информационные атаки и активные призывы к махинациям вместо честного голосования.
Со своей стороны, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал участие жителей культурной столицы в выборах «личным ударом по врагу».
БЕЗ ПЕВЦОВА И ВАССЕРМАНА: «СПОНСОРОВ НЕТ»
В избирательных бюллетенях будет десять партий – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Зеленые», «Родина», «Коммунисты России», Партия пенсионеров и «Партия прямой демократии». При этом Верховный суд снял список партии «Яблоко» с выборов в Госдуму по иску «Родины».
В парламенте нового созыва не окажется сразу нескольких «звездных» депутатов, в числе которых многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, актеры Дмитрий Певцов, Елена Драпеко и Николай Бурляев. Вассерман объяснял НСН, что у него попросту нет денег на избирательную кампанию.
«В 2016 году я проводил предвыборную кампанию за свой счет, и денег мне не хватило на серьезную рекламу. В 2021 году нашлись спонсоры, и кампания прошла успешно. Пока я спонсоров на нынешнюю кампанию не нашел, и по опыту 2016 году года, если не найду желающих профинансировать, то не буду даже пытаться баллотироваться. Найду спонсоров или нет, пока неизвестно. В 2021 году я выдвигался по одномандатному округу. В том году разрешенный законом максимум избирательного фонда был 40 миллионов рублей. Сколько будет в этом году, я, честно говоря, не помню, но понятно, что не меньше. Тогда были израсходованы почти все эти деньги. Так что все зависит от того, найдутся ли спонсоры», - пояснил знаток-депутат.
Народный артист России Дмитрий Певцов за пять лет работы в Госдуме был частым спикером НСН, комментируя актуальные события театральной и кино-повестки. Россиянам он запомнился «войной» против фильма «Чебурашка», который актер называл «диверсией», он также критиковал «чудовищные» фильмы «Буратино» и «Бременские музыканты». После выхода резонансного спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым, на который обрушились многие видные деятели театра, Певцов призвал контролировать выходящие в России постановки.
«Я не видел этот спектакль, но считаю, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в 809 Указе президента. Это касается не возраста, а всех других вещей», - говорил Певцов НСН.
Он также предложил создать в России подобный Госкино орган, контролирующий качество производства фильмов и расход на них государственных денег, что вызвало бурную полемику среди уважаемых кинодеятелей.
Елена Драпеко также не боялась касаться «скользких» тем в интервью НСН. В частности, она призывала МВД вмешаться в ситуацию с пиратскими показами в России нового «Человека-паука», назвав это «незаконным предпринимательством».
По данным СМИ, в новом составе Госдумы не будет главы парламентского комитета по безопасности Андрея Картаполова, исключенного из ЛДПР Ярослава Нилова, телеведущего Тимофея Баженова, депутата-зоозащитника Владимира Бурматова и главного борца за трезвость Султана Хамзаева.
Слухи о возможном появлении в парламенте блогерши Виктории Бони, актера Леонида Ярмольника, певицы Полины Гагариной и телеведущей Яны Чуриковой не подтвердились. Правда, депутатом решил стать лидер подзабытой группы «Корни» Александр Бердников. Вместе с тем в числе наблюдателей на выборах в Госдуму будет исполнительница песни «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова.
Кроме того, в эти дни состоятся выборы глав 11 регионов России, они пройдут в Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Мордовии, Тыве, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
Секретарь Совбеза Чечни, 18-летний Адам Кадыров доложил главе республики Рамзану Кадырову, что никаких провокаций перед выборами не зафиксировано.
«Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. Сегодня я вынужденно, можно сказать, иду на выборы. Я уверен, что народ поддержит. Если народ поддержит, то для народа служить готов», — отмечал перед выборами Рамзан Кадыров, который руководит республикой с 2007 года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На Камчатке на избирательном участке появился кот-наблюдатель
- С сайта Канье Уэста пропали концерты в России 10 и 11 октября
- В кабмине рассказали о нерабочих днях в феврале и марте 2027 года
- Вассерман и Нутэпэльмен: Чем удивят россиян стартовавшие выборы
- Над территорией России сбили 629 украинских дронов
- В Швеции семь человек пострадали при взрыве на военном полигоне
- В Ростовской области из-за атаки дронов повреждены частные и многоквартирные дома
- СМИ: США рассматривают вывод 25 тысяч военных из Европы
- Россиянка Самсонова обыграла украинку Костюк и вышла в полуфинал турнира WTA
- Онищенко рассказал, какие инфекции завозят в Россию чаще всего