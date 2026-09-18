ОТ ЧУКОТКИ ДО ПХУКЕТА: «РАСКОЛОТЬ НЕ УДАСТСЯ!»

Выборы в Госдуму, а также различные другие выборы пройдут в России с 18 по 20 сентября. На них будут распределены более 20 тысяч должностей и мандатов. В Госдуму IX созыва изберут 225 депутатов по спискам и еще 225 - по одномандатным округам. Впервые после воссоединения с Россией в голосовании примут участие жители Донбасса и Новороссии. Об этом, в частности, заявил Владимир Путин в видеообращении к согражданам 16 сентября.

«Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. (…) Мы знаем, за что сражается Россия и в чём долг каждого её гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Её приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее. (…) Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», - подчеркнул президент РФ.

По его словам, участие россиян в выборах станет «нашим общим ответом» тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать её развитие и лишить суверенитета.

Выборы уже стартовали. Так, жители села Нутэпэльмен на Чукотке показали 100-процентную явку в первый день голосования. Там живет 171 человек, большинство из которых – представители коренных народов Севера.

Избирательные участки открылись в Приморье, Хабаровском крае, Приамурье, Забайкалье, Бурятии, Туве и других регионах России, а также на курортах Таиланда, Пхукете и Самуи. На выборах уже проголосовали более десятка губернаторов, в числе самых первых оказались главы Чукотки и Сахалина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что провокации уже начались.

«Могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны - вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, огромный поток дезинформации запущен на этот счет», - сказала она ТАСС.

По словам Захаровой, на избирательных участках за рубежом также зафиксированы провокации, информационные атаки и активные призывы к махинациям вместо честного голосования.

Со своей стороны, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал участие жителей культурной столицы в выборах «личным ударом по врагу».