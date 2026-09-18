На Камчатке на избирательном участке появился кот-наблюдатель
Кот-наблюдатель появился на одном из избирательных участков на Камчатке. Об этом сообщила избирательная комиссия края.
«На избирательном участке №133 в поселке Лазо появился свой постоянный наблюдатель - кот Том. Судя по всему, выборы без его личного присутствия там уже не проходят», - отметили в избиркоме.
По словам местных жителей, кот посещает участок не первый год.
В России 18-20 сентября проходит единый день голосования, пишет 360.ru. Граждане выберут депутатов Госдумы девятого созыва и законодательных собраний ряда регионов. Кроме того, в некоторых субъектах РФ состоятся выборы высших должностных лиц.
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