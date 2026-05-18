Певцов после «Гамлета» предложил контролировать выход спектаклей
Все театральные постановки в России должны соответствовать духовно-нравственным ценностям, утверждает актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
В цензуре нуждается любой спектакль, выходящий в России, постановки должны соответствовать духовно-нравственным ценностям, перечисленным в Указе президента, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов.
Народный артист России и худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ранее назвал «театральной катастрофой» спектакль МХТ им. Чехова режиссера Андрея Гончарова «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. По его мнению, «театр породил чудовище». Об этом он рассказал в видеообращении в Телеграм. Меньшиков также призвал артистов разделить ответственность за такие спектакли, которые появляются «с их молчаливого согласия». «Может режиссер – это не истина в последней инстанции, а призыв к дискуссии»?», - добавил худрук.
Контролировать Дмитрий Певцов предложил не только молодых режиссеров, но и любой выходящий в России спектакль.
«Я не видел этот спектакль, но считаю, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в 809 Указе президента. Это касается не возраста, а всех других вещей», - считает собеседник НСН.
Что касается перепродаж билетов на «Гамлета» за 200 тысяч рублей, о чем писали СМИ, то это, по мнению Певцова, ничего не говорит о качестве спектакля.
«Если сейчас сделать порнографический спектакль, то билеты можно продавать еще дороже. Так что цена билетов ни о чем не говорит», - полагает артист и депутат.
Певцов добавил, что сам он не заинтересовался шумихой вокруг нового спектакля МХТ и пока смотреть его не планирует.
«Что касается этого спектакля, я не знаю, не видел и, думаю, не пойду», - отметил он.
Новое обращение Московского Художественного театра к «Гамлету» Уильяма Шекспира не создаст «переизбытка» классики, однако успех постановки зависит от режиссерского метода. Об этом НСН в комментарии заявила театральный критик Ольга Галахова.
