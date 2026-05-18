В цензуре нуждается любой спектакль, выходящий в России, постановки должны соответствовать духовно-нравственным ценностям, перечисленным в Указе президента, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов.

Народный артист России и худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ранее назвал «театральной катастрофой» спектакль МХТ им. Чехова режиссера Андрея Гончарова «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. По его мнению, «театр породил чудовище». Об этом он рассказал в видеообращении в Телеграм. Меньшиков также призвал артистов разделить ответственность за такие спектакли, которые появляются «с их молчаливого согласия». «Может режиссер – это не истина в последней инстанции, а призыв к дискуссии»?», - добавил худрук.

Контролировать Дмитрий Певцов предложил не только молодых режиссеров, но и любой выходящий в России спектакль.