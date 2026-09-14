Исполнительница песни «Матушка-земля» Куртукова станет наблюдателем на выборах
Российская исполнительница Татьяна Куртукова, которая прославилась благодаря песни «Матушка-земля», станет наблюдателем на предстоящих выборах, сообщают «Ведомости».
Певица намерена честно рассказать своим слушателям, если «все в порядке», а если будут вопросы – «не промолчать». «Я не просто наблюдатель, я голос своей аудитории», – сказала Куртукова.
Как заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, глава общественной палаты города Вадим Ковалев, благодаря известным людям, рассказывающим об общественном наблюдении, процесс голосования становится более понятным широкой аудитории. По его словам, в настоящее время наблюдатель становится адептом и пропагандистом честности выборов.
Ранее в России стартовало тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) стартовало в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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