Исполнительница песни «Матушка-земля» Куртукова станет наблюдателем на выборах

Певица намерена честно рассказать своим слушателям, если «все в порядке», а если будут вопросы – «не промолчать». «Я не просто наблюдатель, я голос своей аудитории», – сказала Куртукова.

Как заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, глава общественной палаты города Вадим Ковалев, благодаря известным людям, рассказывающим об общественном наблюдении, процесс голосования становится более понятным широкой аудитории. По его словам, в настоящее время наблюдатель становится адептом и пропагандистом честности выборов.

Ранее в России стартовало тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) стартовало в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

