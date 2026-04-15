«Подождем до выборов»: Герман-младший предложил повременить с аналогом Госкино
Появление аналога Госкино не поможет восполнить дефицит квалифицированных редакторов и других кадров, сказал НСН Алексей Герман-младший.
Российская индустрия кинопроизводства сегодня существенно уступает советской, однако возрождение Госкино вряд ли позволит решить эту проблему, во всяком случае, нужно подождать с этим вопросом до осенних выборов в Госдуму. Об этом НСН заявил кинорежиссер Алексей Герман-младший.
Российскому кинематографу нужен орган, контролирующий качество производства кинокартин, подобный Госкино. Об этом в интервью ТАСС поделился народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. Герман-младший усомнился, что такая мера улучшит положение дел в российском кинематографе.
«Напомню, что в СССР Госкино не совсем контролировало качество картин. Были государственные студии, на которых были творческие объединения. При них были редакторы, которые работали с картинами. Это сложная и разветвленная система работы. У нас сейчас нет таких киностудий и таких выдающихся, образованнейших редакторов, как, например, Фрижета Гукасян (редактор кино, кандидат искусствоведения, работала на киностудии «Ленфильм» в 1960–1990-х годах - прим. НСН). У нас сейчас на все производство таких людей человек пять в лучшем случае. Кроме того, Госкино порой совершало довольно серьезные ошибки. Достаточно вспомнить запрет картин моего отца, кинорежиссера Алексея Германа-старшего, “Проверка на дорогах” и “Мой друг Иван Лапшин”. Так что не надо делать из Госкино мифическую организацию. Качество кино в СССР действительно было лучше, но и качество самих специалистов было лучше. И не было конкуренции с Голливудом. Поэтому я не очень уверен, что преобразование департамента в министерство изменит динамику кинематографии», — сказал режиссер.
Собеседник НСН предложил подождать с обсуждением этого вопроса до выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года.
«Проблема позднесоветского кино в том, что в то же время появилось американское кино, где люди увидели совершенно другую жизнь, в чем-то настоящую, в чем-то — выдуманную. Это более эмоциональное кино, в отличие от советского, где многие темы были под запретом. Дело в том, что люди сопереживают узнаваемому, тому, что видят вокруг себя. Они не могут сопереживать абстракции или идеалу. У нас не надо ничего регулировать еще сильнее. Надо остановиться, дать людям привыкнуть к изменениям. Понимаю, что впереди выборы в Госдуму, что будет переутверждение российского правительства, но надо сделать паузу, чтобы мы осознали все те изменения, которые вводятся, как они работают, успешные они или нет, мешают или нет. Надо посмотреть динамику происходящего, поспешные волюнтаристские решения не нужны. Это навредит огромному количеству людей в индустрии. Считаю необходимым отложить этот вопрос до выборов в Госдуму и уже в спокойном режиме, создав рабочую группу, понять, целесообразно это делать или нет», — добавил он.
В заключение Герман-младший указал на то, что зрители далеко не всегда могут объективно оценить качество кино.
«Иногда некоторые фильмы не пускают в прокат, потому что не хотят затрагивать какие-то темы или потому что все оккупировали сказки среднего качества. Есть и другие вещи, которые помогают пробиваться бездарному кино», — подытожил он.
Ранее режиссер Александр Войтинский заявил, что возрождение Госкино приведет к процветанию бюрократии в индустрии, что недопустимо для такого динамичного искусства.
