«Проблема позднесоветского кино в том, что в то же время появилось американское кино, где люди увидели совершенно другую жизнь, в чем-то настоящую, в чем-то — выдуманную. Это более эмоциональное кино, в отличие от советского, где многие темы были под запретом. Дело в том, что люди сопереживают узнаваемому, тому, что видят вокруг себя. Они не могут сопереживать абстракции или идеалу. У нас не надо ничего регулировать еще сильнее. Надо остановиться, дать людям привыкнуть к изменениям. Понимаю, что впереди выборы в Госдуму, что будет переутверждение российского правительства, но надо сделать паузу, чтобы мы осознали все те изменения, которые вводятся, как они работают, успешные они или нет, мешают или нет. Надо посмотреть динамику происходящего, поспешные волюнтаристские решения не нужны. Это навредит огромному количеству людей в индустрии. Считаю необходимым отложить этот вопрос до выборов в Госдуму и уже в спокойном режиме, создав рабочую группу, понять, целесообразно это делать или нет», — добавил он.

В заключение Герман-младший указал на то, что зрители далеко не всегда могут объективно оценить качество кино.

«Иногда некоторые фильмы не пускают в прокат, потому что не хотят затрагивать какие-то темы или потому что все оккупировали сказки среднего качества. Есть и другие вещи, которые помогают пробиваться бездарному кино», — подытожил он.

Ранее режиссер Александр Войтинский заявил, что возрождение Госкино приведет к процветанию бюрократии в индустрии, что недопустимо для такого динамичного искусства.

