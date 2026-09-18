В Махачкале из-за атаки БПЛА повреждена квартира
18 сентября 202609:56
Юлия Савченко
Обломки БПЛА повредили квартиру и кровлю жилого дома в Махачкале. Об этом заявил врио главы Дагестана Федор Щукин.
Руководитель региона сообщил об отражении атаки украинских беспилотников. Произошло незначительное возгорание кровли, огонь уже потушили.
«Повреждена одна квартира на верхнем этаже... Жертв нет», - написал Щукин на платформе «Макс».
Ранее в Ростовской области из-за атаки БПЛА получили повреждения дома и автомобили, пишет 360.ru.
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