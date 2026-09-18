В Махачкале из-за атаки БПЛА повреждена квартира

Обломки БПЛА повредили квартиру и кровлю жилого дома в Махачкале. Об этом заявил врио главы Дагестана Федор Щукин.

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Руководитель региона сообщил об отражении атаки украинских беспилотников. Произошло незначительное возгорание кровли, огонь уже потушили.

«Повреждена одна квартира на верхнем этаже... Жертв нет», - написал Щукин на платформе «Макс».

Ранее в Ростовской области из-за атаки БПЛА получили повреждения дома и автомобили, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиМахачкалаДагестан

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