В Махачкале из-за атаки БПЛА повреждена квартира

Правоохранительные органы Москвы перешли на усиленный режим работы в дни выборов Названа причина снижения пассажиропотока московских аэропортов Центральный Московский ипподром открылся после реконструкции Прошедшее лето стало рекордным по числу свадеб за последние 10 лет в Москве 45% от нормы осадков в Московском регионе выпало за первую половину сентября