Россиянка Самсонова обыграла украинку Костюк и вышла в полуфинал турнира WTA
18 сентября 202607:48
Юлия Савченко
Российская спортсменка Людмила Самсонова обыграла украинку Марту Костюк в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мексике.
Матч состоялся в Гвадалахаре и завершился со счетом 4:6, 6:2, 7:5 в пользу россиянки.
В полуфинале турнира Самсонова встретится с победительницей матча между представительницами США Пэйтон Стирнс и Слоан Стивенс.
Ранее во втором круге турнира WTA россиянка одержала победу над американкой Кайлой Дэй со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5).
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