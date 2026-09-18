Россиянка Самсонова обыграла украинку Костюк и вышла в полуфинал турнира WTA

Российская спортсменка Людмила Самсонова обыграла украинку Марту Костюк в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мексике.

Матч состоялся в Гвадалахаре и завершился со счетом 4:6, 6:2, 7:5 в пользу россиянки.

В полуфинале турнира Самсонова встретится с победительницей матча между представительницами США Пэйтон Стирнс и Слоан Стивенс.

Ранее во втором круге турнира WTA россиянка одержала победу над американкой Кайлой Дэй со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5).

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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