В кабмине рассказали о нерабочих днях в феврале и марте 2027 года
Россияне в следующем году будут отдыхать 21-23 февраля и 6-8 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Как отметили в кабмине, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных днях и выходных в 2027 году.
Планируется, что новогодние каникулы продлятся с 31 декабря текущего года по 10 января следующего. Нерабочий день перенесли с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.
«Нерабочими также будут следующие дни: 21–23 февраля, 6–8 марта, 1–3 мая и 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября», - подчеркнули в правительстве.
Ранее доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова рассказала, что в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства в России запланирована сокращенная рабочая неделя, пишет 360.ru.
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