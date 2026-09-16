Путин обратился к россиянам перед выборами

Он отметил, что выборы депутатов Госдумы, Заксобраний и руководителей ряда регионов, а также органов муниципальной власти, проходят в условиях специальной военной операции (СВО).

Глава государства указал, что участие в предстоящем голосовании - вклад в укрепление страны. И каждый голос имеет значение.

«От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», - цитирует Путина RT.

Российский лидер напомнил, что голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября, и призвал граждан обязательно реализовать своё конституционное право.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в единый день голосования граждане России сделают стратегический ценностный выбор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

