Путин обратился к россиянам перед выборами
В России проходит значимая и «во многом определяющая избирательная кампания». Об этом с своём телеобращении к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что выборы депутатов Госдумы, Заксобраний и руководителей ряда регионов, а также органов муниципальной власти, проходят в условиях специальной военной операции (СВО).
Глава государства указал, что участие в предстоящем голосовании - вклад в укрепление страны. И каждый голос имеет значение.
«От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», - цитирует Путина RT.
Российский лидер напомнил, что голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября, и призвал граждан обязательно реализовать своё конституционное право.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в единый день голосования граждане России сделают стратегический ценностный выбор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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