«Был уверен, что это невозможно!»: Дмитрий Певцов о «Лавре», премьерах и рок-музыке
Писатель Водолзакин – это современный гений, сказал в эфире НСН Дмитрий Певцов, рассказав о постановке «Лавра» в Новом театре, своей рок-группе и превращении премии «Оскар» в «бедлам».
Музыка: От дудука до «Анархии»
Народный артист России, актер театра и кино Дмитрий Певцов в интервью НСН рассказал о своей рок-группе, новых работах в театре и кино, и перспективах возвращения в «Ленком», а также назвал любимые фильмы в своей карьере.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты предстоящих выходных.
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Новый рок-н-ролльный уикенд начался уже сегодня с двойного праздника. Лидер группы «7Б» Иван Демьян отметит День рождения концертом в Краснодаре, а еще один именинник, Дмитрий Ревякин выступит с «Калиновым мостом» в Перми, Екатеринбурге и Кургане.
Диана Арбенина отметит 14 февраля выступлением в Сочи, а «Мураками» отправится в Новосибирск. Вячеслав Бутусов представит хиты «Наутилуса» в Ульяновске, а группа «25/17» даст благотворительный концерт в Белгороде. Московских фанатов рок-музыки порадуют «Моральный кодекс», Вадим Степанцов и «Комната культуры», а в Питере покажут панк-сказку «Король и Шут».
Ну а Дмитрий Певцов отметил, что ему очень интересно творчество Гарика Сукачева.
«С Гариком Сукачевым я знаком давно и играл в его спектакле «Анархия». Я считаю, что это очень интересный театральный режиссер и кинорежиссер, поскольку Игорь Иванович имеет свое совершенно четкое мировоззрение, свое отношение к окружающему миру, к тому, что происходит, в том числе, в театре и кино. Мне очень интересен его взгляд на мир, и я с большим уважением отношусь к его театральным работам», - отметил актер.
Он также рассказал о собственной рок-группе «Певцовъ-Оркестр».
«Что касается группы, она у меня уже давно есть. Какое-то время она имела другое название, а сейчас группа называется «Певцовъ-Оркестр». У нас работают профессиональные музыканты – в основе, конечно, ритмсекция, это рок-коллектив, но при этом у нас есть дудук, виолончель, скрипка, баян, саксофон, флейта и труба. У нас полный оркестр, - когда мы выступаем в Москве, на сцене 13 человек. «Певцовъ-Оркестр» живет и успешно гастролирует. Недавно мы вернулись из Минска, а до всех запретов география гастролей была у нас от Америки до Новой Зеландии и Австралии. Так что музыка - это мой второй способ общения со зрительным залом, который мне очень нравится. К музыкальным направлениям я довольно равнодушен. При этом то, над чем мы немножечко подхихикивали в советское время, я говорю о поп-музыке, сейчас слушается нормально. Там были нормальные тексты и талантливые авторы. Не имеет значения – рок это или поп, это должно быть талантливо и с любовью. Если нет любви, света и добра, стиль не имеет значения», - подчеркнул Певцов.
Театр: от Водолазкина до Панкова
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «Буду сниматься в кино» в Театре на Таганке и мюзикл «Первое свидание» в МДМ.
Театралы Петербурга идут на «Трактирщицу» с Гошей Куценко и «Модильяни» с Павлом Табаковым, в Красноярске выбрали «Яблоко раздора», а в Воронеже – «Ложные признания».
Ну а Дмитрий Певцов рассказал о спектакле «Лавр» по одноименному роману Евгения Водолазкина (на фото), который выйдет в начале апреля в «Новом театре» в постановке Эдуарда Боякова.
«Сейчас такое время, что главными профессиями становятся профессии воина, капеллана (полкового священника) и врача. Все эти ипостаси есть в главном герое романа «Лавр». Да и вообще это роман о том, как на Руси становятся святыми. Для меня это было открытие, потому что, конечно, мы знаем жития многих святых, но этот выдуманный персонаж на наших глазах из мальчика, который совершил ужасный грех в начале жизни, постепенно, с Божьей помощью, с помощью неимоверных подвигов человеческих, молитвенных и целительных становится святым. Это, конечно, удивительное содержание романа. Вообще об этом времени нет исторической литературы, есть только какие-то научные труды. Сам роман мне очень нравится и я был уверен, что это совершенно невозможно перенести на сцену, но то, что я увидел на репетициях, меня абсолютно поразило. У меня не было вариантов, чтобы отказаться, и я обрек себя на страшные муки – за 2,5 месяца одолеть текст, который в спектакле звучит примерно около часа. Это только мой текст», - сказал актер.
Он также назвал Водолазкина «современным гением».
«Очень люблю роман Водолазкина «Лавр», считаю его абсолютно современным. Я глубоко убежден, что Евгений Водолазкин – это наш современный гений. Сейчас много разных модных писателей, но надо подождать лет 50 и посмотрим, кого будут читать, а кого нет. Мне кажется, что Водолазкин останется, как Достоевский, Пушкин и Тургенев», - подчеркнул Певцов.
Он также рекомендовал спектакль «Курьер» Владимира Панкова, который с недавних пор стал и худруком «Ленкома Марка Захарова». Актер также подчеркнул, что, если получит приглашение от Панкова, с удовольствием вновь сыграет на сцене театра, которому он отдал более 30 лет.
Кино: «Пророк» и бесовщина
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня, при этом его главная премьера состоится 14 февраля. Это фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. В числе других новинок фантастическая мелодрама «Оn и она» с Юлией Пересильд и детский фильм «Манюня. День рождения Ба».
Дмитрий Певцов сказал, что скептически относится к премии «Оскар», на которую номинировали Борисова, да и с творчеством самого актера не знаком.
«Я не знаю, к сожалению, кто такой Юра Борисов и что это за фильм «Анора». Но я считаю, что «Оскар» абсолютно девальвировался за последние лет 15-20. Эта премия уже не имеет никакого отношения к искусству. Не буду повторяться, но это бедлам, разврат и бесовщина. Так что это не прорыв. Надо делать свое кино, свои фестивали. Я бы с осторожностью относился к получению таких премий, как «Оскар», нашими артистами и нашими фильмами, - отметил актер.
Он также рассказал о возвращении в кино после семилетнего перерыва.
«Я не снимался семь лет. Первый фильм, в котором я снялся после этой паузы, это «9 секунд», картина о подвиге нашего бурятского парня - молодого человека, который спас ценой своей собственной жизни экипаж большого корабля. Я там играю небольшую роль, но с удовольствием принял участие в этом проекте, потому что считаю, что такие фильмы важны, необходимы. Это наша история, это современные герои России, это нужно видеть молодежи обязательно. Этот фильм прошел в 2024 году, а сейчас я снимаюсь в двух проектах. Один называется «Центурия», название второго пока озвучивать не буду. Это сериалы. Один связан с работой наших органов безопасности в Мариуполе против "спящих" и "неспящих" украинских ячеек. Второй фильм связан с профессией трансплантолога. Там замечательная команда, потрясающий сюжет, есть драматизм, любовь и детектив. Когда это выйдет, я не знаю. Съемки еще продолжаются», - отметил Певцов.
В числе любимых картин в своей фильмографии он назвал фильм Глеба Панфилова «Мать», а также «Остановку по требованию», «Бандитский Петербург», «Турецкий Гамбит» и «Снайпер. Оружие возмездия».
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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