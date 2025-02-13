«Был уверен, что это невозможно!»: Дмитрий Певцов о «Лавре», премьерах и рок-музыке

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Народный артист России, актер театра и кино Дмитрий Певцов в интервью НСН рассказал о своей рок-группе, новых работах в театре и кино, и перспективах возвращения в «Ленком», а также назвал любимые фильмы в своей карьере.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты предстоящих выходных.

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Новый рок-н-ролльный уикенд начался уже сегодня с двойного праздника. Лидер группы «7Б» Иван Демьян отметит День рождения концертом в Краснодаре, а еще один именинник, Дмитрий Ревякин выступит с «Калиновым мостом» в Перми, Екатеринбурге и Кургане.

Диана Арбенина отметит 14 февраля выступлением в Сочи, а «Мураками» отправится в Новосибирск. Вячеслав Бутусов представит хиты «Наутилуса» в Ульяновске, а группа «25/17» даст благотворительный концерт в Белгороде. Московских фанатов рок-музыки порадуют «Моральный кодекс», Вадим Степанцов и «Комната культуры», а в Питере покажут панк-сказку «Король и Шут».

Ну а Дмитрий Певцов отметил, что ему очень интересно творчество Гарика Сукачева.

«С Гариком Сукачевым я знаком давно и играл в его спектакле «Анархия». Я считаю, что это очень интересный театральный режиссер и кинорежиссер, поскольку Игорь Иванович имеет свое совершенно четкое мировоззрение, свое отношение к окружающему миру, к тому, что происходит, в том числе, в театре и кино. Мне очень интересен его взгляд на мир, и я с большим уважением отношусь к его театральным работам», - отметил актер.

Он также рассказал о собственной рок-группе «Певцовъ-Оркестр».

«Что касается группы, она у меня уже давно есть. Какое-то время она имела другое название, а сейчас группа называется «Певцовъ-Оркестр». У нас работают профессиональные музыканты – в основе, конечно, ритмсекция, это рок-коллектив, но при этом у нас есть дудук, виолончель, скрипка, баян, саксофон, флейта и труба. У нас полный оркестр, - когда мы выступаем в Москве, на сцене 13 человек. «Певцовъ-Оркестр» живет и успешно гастролирует. Недавно мы вернулись из Минска, а до всех запретов география гастролей была у нас от Америки до Новой Зеландии и Австралии. Так что музыка - это мой второй способ общения со зрительным залом, который мне очень нравится. К музыкальным направлениям я довольно равнодушен. При этом то, над чем мы немножечко подхихикивали в советское время, я говорю о поп-музыке, сейчас слушается нормально. Там были нормальные тексты и талантливые авторы. Не имеет значения – рок это или поп, это должно быть талантливо и с любовью. Если нет любви, света и добра, стиль не имеет значения», - подчеркнул Певцов.

