Над территорией России сбили 629 украинских дронов

В период с 20.00 мск 17 сентября до 08.00 18 сентября военные сбили 629 дронов ВСУ.

Беспилотники уничтожили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымом, над Азовским и Черным морями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном регионе за ночь уничтожили 350 украинских дронов, пишет 360.ru.

