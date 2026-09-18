Над территорией России сбили 629 украинских дронов

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России более 600 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

В Ростовской области из-за атаки дронов повреждены частные и многоквартирные дома

В период с 20.00 мск 17 сентября до 08.00 18 сентября военные сбили 629 дронов ВСУ.

Беспилотники уничтожили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымом, над Азовским и Черным морями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном регионе за ночь уничтожили 350 украинских дронов, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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