В Ростовской области из-за атаки дронов повреждены частные и многоквартирные дома

По его словам, ночью 18 сентября в регионе уничтожили более 50 беспилотников. Так, в городе Батайске было повреждено остекление в частном доме. В Азове в результате атаки получили повреждения пять частных домов и четыре автомобиля. Также в четырех домовладениях были повреждены газовые трубы, подачу газа приостановили. В двух местах зафиксирован обрыв электропроводов.

Кроме того, в Неклиновском районе при атаке БПЛА были повреждены кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов.

Как отметил Слюсарь, пострадавших нет.

Ранее атаку беспилотников отразили в Тульской области, над регионом уничтожили 45 дронов, пишет 360.ru.

