В Ростовской области из-за атаки дронов повреждены частные и многоквартирные дома

Жилые дома и автомобили получили повреждения в ходе отражения воздушной атаки в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».

Пожар произошел на предприятии в Новороссийске из-за обломков БПЛА

По его словам, ночью 18 сентября в регионе уничтожили более 50 беспилотников. Так, в городе Батайске было повреждено остекление в частном доме. В Азове в результате атаки получили повреждения пять частных домов и четыре автомобиля. Также в четырех домовладениях были повреждены газовые трубы, подачу газа приостановили. В двух местах зафиксирован обрыв электропроводов.

Кроме того, в Неклиновском районе при атаке БПЛА были повреждены кровля и остекление восьми многоквартирных жилых домов.

Как отметил Слюсарь, пострадавших нет.

Ранее атаку беспилотников отразили в Тульской области, над регионом уничтожили 45 дронов, пишет 360.ru.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиРостовская Область

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