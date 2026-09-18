В Швеции семь человек пострадали при взрыве на военном полигоне

Семь человек пострадали при взрыве на военном полигоне в Швеции. Об этом сообщила радиокомпания Sveriges Radio.

При взрыве на военном объекте в Боливии погибли два человека, 59 пострадали

Инцидент произошел накануне на полигоне неподалеку от города Карлсборг. Травмы получили семь человек, пятеро из них поместили в отделение интенсивной терапии.

Как отметил представитель вооруженных сил Швеции, среди раненых есть военнослужащие. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее в Болгарии произошла серия взрывов на складах боеприпасов оружейного предприятия Emco, обошлось без пострадавших, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрывШвеция

Горячие новости

Все новости

партнеры