В Швеции семь человек пострадали при взрыве на военном полигоне
18 сентября 202608:38
Юлия Савченко
Семь человек пострадали при взрыве на военном полигоне в Швеции. Об этом сообщила радиокомпания Sveriges Radio.
Инцидент произошел накануне на полигоне неподалеку от города Карлсборг. Травмы получили семь человек, пятеро из них поместили в отделение интенсивной терапии.
Как отметил представитель вооруженных сил Швеции, среди раненых есть военнослужащие. Причины ЧП устанавливаются.
Ранее в Болгарии произошла серия взрывов на складах боеприпасов оружейного предприятия Emco, обошлось без пострадавших, напоминает 360.ru.
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