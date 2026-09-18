С сайта Канье Уэста пропали концерты в России 10 и 11 октября
Информация о выступлениях американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября пропала с сайта его мирового тура.
Еще накануне, 17 сентября, эта информация там бьла, отмечает корреспондент НСН. Сейчас ближайшими выступлениями артиста значатся концерты в Джакарте и Хьюстоне 24 и 31 октября.
Организаторы концертов, агентство Say Agency продолжают хранить молчание и не отвечают на многочисленные просьбы купивших билеты зрителей прояснить ситуацию. «Газпром Арена», которую называли местом проведения концертов, после нескольких опровержений ничего нового не сообщала. При этом в Комитете по культуре Санкт-Петербурга заявили накануне, что не знают о заявке на согласование концерта Канье.
Глава Союза потребителей России Алексей Койтов ранее объяснял НСН, что организаторы концерта Канье Уэста не имеют права отказать в возврате денег за билеты. Он допустил, что эта ситуация может привести к банкротству этой компании.
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