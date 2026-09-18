С сайта Канье Уэста пропали концерты в России 10 и 11 октября

Организаторы концертов, агентство Say Agency продолжают хранить молчание и не отвечают на многочисленные просьбы купивших билеты зрителей прояснить ситуацию. «Газпром Арена», которую называли местом проведения концертов, после нескольких опровержений ничего нового не сообщала. При этом в Комитете по культуре Санкт-Петербурга заявили накануне, что не знают о заявке на согласование концерта Канье.

Глава Союза потребителей России Алексей Койтов ранее объяснял НСН, что организаторы концерта Канье Уэста не имеют права отказать в возврате денег за билеты. Он допустил, что эта ситуация может привести к банкротству этой компании.

