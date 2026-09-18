СМИ: США рассматривают вывод 25 тысяч военных из Европы

По его данным, радикальный план вывода может затронуть половину американского контингента в Европе — до 40 тысяч бойцов из 80 тысяч, пишет RT.

Как ожидается, основные сокращения коснутся Германии, где находится почти 36 тысяч американских военных. Кроме того, вывод контингента затронет Италию и Испанию.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о пересмотре размещения военных США и их базирования в Европе.

