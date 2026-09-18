СМИ: США рассматривают вывод 25 тысяч военных из Европы
Пентагон изучает возможность вывода из Европы около 25 тысяч военнослужащих США, своей боевой авиации, кораблей и вооружения. Об этом сообщил канал NBC News.
По его данным, радикальный план вывода может затронуть половину американского контингента в Европе — до 40 тысяч бойцов из 80 тысяч, пишет RT.
Как ожидается, основные сокращения коснутся Германии, где находится почти 36 тысяч американских военных. Кроме того, вывод контингента затронет Италию и Испанию.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о пересмотре размещения военных США и их базирования в Европе.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: США рассматривают вывод 25 тысяч военных из Европы
- Россиянка Самсонова обыграла украинку Костюк и вышла в полуфинал турнира WTA
- Онищенко рассказал, какие инфекции завозят в Россию чаще всего
- Посол России: Нормализация отношений с Канадой пока невозможна
- Болезнь Ауески могла попасть в «Мультикан-8» через зараженную кровь
- Трамп анонсировал появление военной базы США в Польше
- Мерц заявил о конце «эры дружбы» между США и Европой
- Захарова рассказала о попытках сорвать голосование на выборах в РФ
- Сенатор США предупредил о риске войны с Россией
- Мендель: Зеленский отверг как минимум пять вариантов возможностей для мира на Украине