В Совфеде ответили США на «спонсоров терроризма»
Член комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН подчеркнул, что спонсоры терроризма общеизвестны.
Международный комитет сената Конгресса США обязал Госдепартамент определить, является ли Россия спонсором терроризма. Палата одобрила соответствующий законопроект, в котором ведомству на это решение отводится 90 дней.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН подчеркнул, что истинные спонсоры терроризма общеизвестны.
«Никто в мире не сомневается, что «Аль-Каиду» (террористическая организация, запрещена в РФ - прим.НСН) создавало ЦРУ, что ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - прим.НСН) появилась в результате операции США в Ираке. Поэтому у мирового сообщества, мне кажется, очень много информации, чтобы понять, кто является спонсором терроризма. А то, что делает Сенат, это в чистом виде очередная антироссийская акция, ничем не подкрепленная, никакими данными. Ссылаются на наши действия в Сирии, где мы находимся по приглашению законного, признанного Организацией Объединенных Наций режима Асада», - указал сенатор.
По его мнению, это решение Конгресса США является попыткой «переложить с больной головы на здоровую».
«Спрятать собственные грехи в части спонсирования терроризма. Объявить наши действия по борьбе с терроризмом спонсорством, поменять знак с плюса на минус. И начать очередную антироссийскую кампанию, чем Соединенные Штаты в лице Сената, Конгресса занимаются все последние годы. У меня нет сомнений, что они могут объявить белое черным и принять положительное решение по этому вопросу. Другое дело, что это абсолютный фейк, информационный и политический. Это продолжение антироссийской стратегии, конкурентной борьбы. Попытка экономически и политически ослабить Россию, лишить нас партнеров и союзников в мире. Такая русофобская стратегия, которую мы видим последние годы», - заключил Морозов.
Отметим, сейчас в американском списке государств, поддерживающих терроризм находятся четыре страны - Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.
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