В Совфеде ответили США на «спонсоров терроризма»

По его мнению, это решение Конгресса США является попыткой «переложить с больной головы на здоровую».

«Спрятать собственные грехи в части спонсирования терроризма. Объявить наши действия по борьбе с терроризмом спонсорством, поменять знак с плюса на минус. И начать очередную антироссийскую кампанию, чем Соединенные Штаты в лице Сената, Конгресса занимаются все последние годы. У меня нет сомнений, что они могут объявить белое черным и принять положительное решение по этому вопросу. Другое дело, что это абсолютный фейк, информационный и политический. Это продолжение антироссийской стратегии, конкурентной борьбы. Попытка экономически и политически ослабить Россию, лишить нас партнеров и союзников в мире. Такая русофобская стратегия, которую мы видим последние годы», - заключил Морозов.

Отметим, сейчас в американском списке государств, поддерживающих терроризм находятся четыре страны - Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.