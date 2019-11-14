Путин отметил вклад США в борьбу с терроризмом в Сирии

14 ноября 201922:33

Российский лидер Владимир Путин завил, что нужно признать вклад США и, в частности, президента Дональд Трампа в борьбу с террористами в Сирии. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе пресс-конференции в рамках БРИКС.

В США заявили, что Россия не является их союзником в борьбе с ИГ

При этом, по словам Путина, до прихода РФ в Сирию международная коалиция «топталась на месте». Отвечая на вопрос о возможной встрече с Трампом, президент ответил, что этого не планируется.

Владимир Путин находится в Бразилии на саммите БРИКС. В пятерку стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Напомним, в октябре Трамп выступил со специальным обращением, в котором рассказал о ликвидации американским спецназом лидера террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.


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Фото: kremlin.ru
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