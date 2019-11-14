Путин отметил вклад США в борьбу с терроризмом в Сирии

При этом, по словам Путина, до прихода РФ в Сирию международная коалиция «топталась на месте». Отвечая на вопрос о возможной встрече с Трампом, президент ответил, что этого не планируется.

Владимир Путин находится в Бразилии на саммите БРИКС. В пятерку стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Напомним, в октябре Трамп выступил со специальным обращением, в котором рассказал о ликвидации американским спецназом лидера террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.



