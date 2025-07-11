«Лабубу – это, скорее, аксессуар, а не игрушка, хотя, безусловно, детей она привлекает. Насколько я знаю, те Лабубу, которые ввезены в нашу страну, будут сертифицированы, один из игроков на рынке их уже везет. На мой взгляд, это такой же краткосрочный тренд, как и спиннеры, поэтому с этим брендом бороться бессмысленно, он угаснет раньше, чем любые регулирующие нормы будут введены», - рассказал он.

Ранее провокативный психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН рассказала, что сегодня у детей в тренде монстрообразные игрушки, так они выражают свои подавленные эмоции от недостатка внимания родителей.



