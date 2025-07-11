«Исчезнут, как спиннеры»: Гендиректор Toy.ru назвал борьбу с Лабубу бессмысленной
Лабубу - это больше трендовый сегодня аксессуар, чем игрушка для детей, а такие вещи не бывают долго популярны, заявил в пресс-центре НСН Василий Смирнов.
Бессмысленно бороться с Лабубу или регулировать этот товар, так как его популярность закончится также быстро, как популярность спиннеров. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов.
«Лабубу – это, скорее, аксессуар, а не игрушка, хотя, безусловно, детей она привлекает. Насколько я знаю, те Лабубу, которые ввезены в нашу страну, будут сертифицированы, один из игроков на рынке их уже везет. На мой взгляд, это такой же краткосрочный тренд, как и спиннеры, поэтому с этим брендом бороться бессмысленно, он угаснет раньше, чем любые регулирующие нормы будут введены», - рассказал он.
Ранее провокативный психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН рассказала, что сегодня у детей в тренде монстрообразные игрушки, так они выражают свои подавленные эмоции от недостатка внимания родителей.
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