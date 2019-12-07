Сенат США ищет в России страну-террориста
Комитет Сената США рассмотрит законопроект S.1189 "О предотвращении злонамеренной активности России и (ее) действий в области терроризма" (S.1189 - Stopping Malign Activities from Russian Terrorism Act). Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что заседание комитета, на котором будет поднят данный вопрос, состоится 11 декабря. По данным агентства, законопроект предписывает Госдепу изучить вопрос причастности РФ к терроризму.
Ранее в Госдепе заявили, что считают РФ страной-спонсором терроризма из-за ее деятельности в Сирии. Российские военнослужащие присутствуют на территории Сирии с 2015 года по просьбе правительства Башара Асада с целью борьбы с террористами, напоминает агентство.
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