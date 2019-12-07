Сенат США ищет в России страну-террориста

Отмечается, что заседание комитета, на котором будет поднят данный вопрос, состоится 11 декабря. По данным агентства, законопроект предписывает Госдепу изучить вопрос причастности РФ к терроризму.

Ранее в Госдепе заявили, что считают РФ страной-спонсором терроризма из-за ее деятельности в Сирии. Российские военнослужащие присутствуют на территории Сирии с 2015 года по просьбе правительства Башара Асада с целью борьбы с террористами, напоминает агентство.



