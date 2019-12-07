Сенат США ищет в России страну-террориста

7 декабря 201900:58

Комитет Сената США рассмотрит законопроект S.1189 "О предотвращении злонамеренной активности России и (ее) действий в области терроризма" (S.1189 - Stopping Malign Activities from Russian Terrorism Act). Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что заседание комитета, на котором будет поднят данный вопрос, состоится 11 декабря. По данным агентства, законопроект предписывает Госдепу изучить вопрос причастности РФ к терроризму.

Ранее в Госдепе заявили, что считают РФ страной-спонсором терроризма из-за ее деятельности в Сирии. Российские военнослужащие присутствуют на территории Сирии с 2015 года по просьбе правительства Башара Асада с целью борьбы с террористами, напоминает агентство.


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