«Сегодня мы имеем те игрушки, которые мы заслужили. Если вы обратите внимание, Лабубу, Вакуку - действительно монстрообразные. Это говорит о том, что в нашем мире повышается уровень тревожности. Потому что взрослый человек смотрит на эти игрушки и думает: «Ну, страшный монстрик», но для ребенка игрушка - совсем другой символ. Это некий персонаж, с которым можно поговорить, пообщаться. То есть игрушка – это предмет, благодаря которому ребенок контенирует свои чувства. У моей клиентки ребенок боялся темноты, однако потом они купили игрушку Вакики, которую он посадил у двери, и тем самым эта игрушка стала отпугивать «монстров». Сейчас родители очень мало общаются с детьми, поэтому сегодняшние игрушки – это способ выразить те подавленные эмоции, которые есть у детей», - рассказала она.

Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что за игрушкой Хагги Вагги стоял страшный смысл, что может негативно сказываться на психике ребенка, а за Лабубу нет жуткой истории, поэтому в ней нет ничего страшного.

