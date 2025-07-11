Психолог Баленко: «Монстры Лабубу у детей - это то, что мы заслужили»
Сегодня у детей повышенный уровень тревожности, они не проводят с родителями достаточно времени, поэтому пытаются компенсировать свои чувства такими страшными «друзьями», как Лабубу, заявила НСН Анна Баленко.
Сегодня у детей в тренде монстрообразные игрушки, так они выражают свои подавленные эмоции от недостатка внимания родителей. Об этом в пресс-центре НСН рассказала провокативный психолог Анна Баленко.
«Сегодня мы имеем те игрушки, которые мы заслужили. Если вы обратите внимание, Лабубу, Вакуку - действительно монстрообразные. Это говорит о том, что в нашем мире повышается уровень тревожности. Потому что взрослый человек смотрит на эти игрушки и думает: «Ну, страшный монстрик», но для ребенка игрушка - совсем другой символ. Это некий персонаж, с которым можно поговорить, пообщаться. То есть игрушка – это предмет, благодаря которому ребенок контенирует свои чувства. У моей клиентки ребенок боялся темноты, однако потом они купили игрушку Вакики, которую он посадил у двери, и тем самым эта игрушка стала отпугивать «монстров». Сейчас родители очень мало общаются с детьми, поэтому сегодняшние игрушки – это способ выразить те подавленные эмоции, которые есть у детей», - рассказала она.
Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что за игрушкой Хагги Вагги стоял страшный смысл, что может негативно сказываться на психике ребенка, а за Лабубу нет жуткой истории, поэтому в ней нет ничего страшного.
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