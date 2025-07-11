Главу коммунального учреждения арестовали после вспышки инфекции в Дагестане

Уточняется, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство и отправил чиновника в СИЗО до 9 сентября 2025 года.

Ранее в Минздраве Дагестана заявили, что в Магарамкентском районе с симптомами отравления к врачам обратились 372 человека, в том числе 357 детей, сообщает RT.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

