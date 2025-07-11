Глава ГУР Украины Буданов допустил прекращение огня до конца года
Прекращение огня на Украине возможно «задолго до конца 2025 года». Об этом в интервью Bloomberg заявил глава Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
По его мнению, добиться этого реально и не сложно.
«Для этого нужны как минимум три стороны: Украина, Россия и США. И мы придём к этому», - подчеркнул Буданов.
Также он добавил, что США продолжат поддерживать Киев.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил, что боевые действия на Украине могут продлиться как минимум ещё три года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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