Глава ГУР Украины Буданов допустил прекращение огня до конца года

По его мнению, добиться этого реально и не сложно.

«Для этого нужны как минимум три стороны: Украина, Россия и США. И мы придём к этому», - подчеркнул Буданов.

Также он добавил, что США продолжат поддерживать Киев.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил, что боевые действия на Украине могут продлиться как минимум ещё три года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

