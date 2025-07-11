МИД РФ объявил о закрытии генконсульства Польши в Калининграде

В заявлении ведомства говорится, что решение было принято в ответ на закрытие генконсульства РФ в Кракове.

Отмечается, что вызванному в МИД временному поверенному в делах Польши в России вручили соответствующую ноту и указали на «необоснованные и враждебные действиями польской стороны».

«Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад... не останется без надлежащей реакции и последствий», - заключили в министерстве.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что решение закрыть генкосульство РФ связано с наличием доказательств того, что российские спецслужбы совершили диверсию против торгового центра на улице Марывильской, сообщает RT.

