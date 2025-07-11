МИД РФ объявил о закрытии генконсульства Польши в Калининграде
Генеральное консульство Польши в Калининграде будет закрыто с 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В заявлении ведомства говорится, что решение было принято в ответ на закрытие генконсульства РФ в Кракове.
Отмечается, что вызванному в МИД временному поверенному в делах Польши в России вручили соответствующую ноту и указали на «необоснованные и враждебные действиями польской стороны».
«Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад... не останется без надлежащей реакции и последствий», - заключили в министерстве.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что решение закрыть генкосульство РФ связано с наличием доказательств того, что российские спецслужбы совершили диверсию против торгового центра на улице Марывильской, сообщает RT.
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