МИД РФ объявил о закрытии генконсульства Польши в Калининграде

Генеральное консульство Польши в Калининграде будет закрыто с 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В заявлении ведомства говорится, что решение было принято в ответ на закрытие генконсульства РФ в Кракове.

Отмечается, что вызванному в МИД временному поверенному в делах Польши в России вручили соответствующую ноту и указали на «необоснованные и враждебные действиями польской стороны».

«Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад... не останется без надлежащей реакции и последствий», - заключили в министерстве.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что решение закрыть генкосульство РФ связано с наличием доказательств того, что российские спецслужбы совершили диверсию против торгового центра на улице Марывильской, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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