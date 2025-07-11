В Киргизии ввели штрафы за фейки в СМИ и интернете

Согласно документу, за недостоверную информацию в интернете или СМИ физическим лицам будет грозить штраф в размере 20 тысяч киргизских сомов (17,8 тысячи рублей), а юридическим лицам - 65 тысяч сомов (57,9 тысячи рублей).

«Целью закона является обеспечение информационной безопасности и прав граждан на получение объективной, достоверной информации», -говорится в сообщении на сайте президента Киргизии.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, отменяющий в стране уголовную ответственность за лайки и иные отметки в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

