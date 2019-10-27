СМИ сообщили о ликвидации лидера террористической группировки
Военные Соединенных Штатов Америки во время операции в Сирии смогли захватить и уничтожить лидера террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории России, Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванный источник.
Сообщается, что военным Соединенных Штатов удалось ликвидировать террориста в Идлибе, где располагается «последний оплот» террористов.
Однако Газета.ру уточняет, что пока официального подтверждения этой информации нет.
По мнению некоторых СМИ именно с ликвидацией террориста был связан пост президента США Дональда Трампа в Twitter. Он сообщил, что в воскресенье, 27 октября сделает важное заявление.
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