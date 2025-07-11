«Это очень тревожная новость. Она касается только центральной экологической зоны Байкальской природной территории, где осталось очень мало лесов — огромная часть насаждений сгорела в 2015 году. В таком виде нельзя было принимать этот законопроект, это может привести к уничтожению бассейна природных комплексов озера Байкал. Леса в Сибири, где резко континентальный климат, растут очень долго, это гористая местность. Если вырубить лес, будет необратимый процесс ветровой эрозии, оползней, селей. Инициаторы законопроекта говорят, что вместо одного растения посадят пять, а что они посадят, тридцатисантиметровый саженец? Взрослое дерево здесь не приживется, да на него и тратиться никто не будет. Без деревьев не будет воды в Байкале. Это водосборная, водоохранная зона длиной 200 километров, которая была установлена еще Советом министров СССР в 1967 году», — сказала Аликина.

Собеседница НСН добавила, что принятие законопроекта выгодно промышленникам.

«Этот законопроект — в чистом виде коррупция. Напомню, речь идет о центральной экологической зоне, то есть о берегах Байкала. Со стороны Бурятии это пологие берега, куда в 2007 года зашла особая экономическая зона «Байкальская гавань», а затем в 2022 году постановлением правительства за подписью Мишустина была создана «Корпорация развития Дальнего Востока». Это все делается для того, чтобы запустить сюда особые экономические зоны, которые себя не оправдали, сейчас резидентам и инвесторам дан зеленый свет. Кроме того, Госдума приняла пилотный проект по гостевым домам, но почему-то Бурятию в этот пилотный проект не включили, а именно туда каждый год прибывает очень много туристов. На территории же Иркутской области берега более скалистые, отвесные, поэтому здесь нет больших населенных пунктов, тем не менее, регион включили в пилотный проект. Так что цифра, сколько туристов посещают Байкал, будет той, которая нужна», — подытожила она.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, соавтор закона «Об охране озера Байкал» Анатолий Грешневиков заявил, что ситуация на Байкале не просто плачевная, а трагическая, власти стремятся увеличить поток туристов, но инфраструктура не справляется, а волонтеры мешками собирают пластик и мусор. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».