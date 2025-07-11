«Чистая коррупция!»: Экологи взбунтовались против сплошных рубок леса на Байкале
Разрешающий сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала законопроект ни в коем случае нельзя было принимать, он грозит необратимыми последствиями для экологии озера, сказала НСН Любовь Аликина.
Сплошные рубки леса на Байкале в первую очередь выгодны промышленникам, однако не берется в расчет то, что в результате будут запущены необратимые процессы ветровой эрозии, оползней и селей, а Байкал начнет мелеть. Об этом НСН заявила эколог, член межрегиональной группы Байкальской природной территории «Народные инициативы — общественный контроль» Любовь Аликина.
Законопроект, разрешающий сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала, после двух лет обсуждений одобрен правительством РФ для принятия во втором чтении. Вырубать планируется лишь погибшие от болезней и пожаров леса, заверили в министерстве. Примечательно, что в самом правительстве в 2023 году выступали против этого, напоминая о противоречии Лесному кодексу России. Аликина заявила, что такое решение приведет к уничтожению Байкала.
«Это очень тревожная новость. Она касается только центральной экологической зоны Байкальской природной территории, где осталось очень мало лесов — огромная часть насаждений сгорела в 2015 году. В таком виде нельзя было принимать этот законопроект, это может привести к уничтожению бассейна природных комплексов озера Байкал. Леса в Сибири, где резко континентальный климат, растут очень долго, это гористая местность. Если вырубить лес, будет необратимый процесс ветровой эрозии, оползней, селей. Инициаторы законопроекта говорят, что вместо одного растения посадят пять, а что они посадят, тридцатисантиметровый саженец? Взрослое дерево здесь не приживется, да на него и тратиться никто не будет. Без деревьев не будет воды в Байкале. Это водосборная, водоохранная зона длиной 200 километров, которая была установлена еще Советом министров СССР в 1967 году», — сказала Аликина.
Собеседница НСН добавила, что принятие законопроекта выгодно промышленникам.
«Этот законопроект — в чистом виде коррупция. Напомню, речь идет о центральной экологической зоне, то есть о берегах Байкала. Со стороны Бурятии это пологие берега, куда в 2007 года зашла особая экономическая зона «Байкальская гавань», а затем в 2022 году постановлением правительства за подписью Мишустина была создана «Корпорация развития Дальнего Востока». Это все делается для того, чтобы запустить сюда особые экономические зоны, которые себя не оправдали, сейчас резидентам и инвесторам дан зеленый свет. Кроме того, Госдума приняла пилотный проект по гостевым домам, но почему-то Бурятию в этот пилотный проект не включили, а именно туда каждый год прибывает очень много туристов. На территории же Иркутской области берега более скалистые, отвесные, поэтому здесь нет больших населенных пунктов, тем не менее, регион включили в пилотный проект. Так что цифра, сколько туристов посещают Байкал, будет той, которая нужна», — подытожила она.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, соавтор закона «Об охране озера Байкал» Анатолий Грешневиков заявил, что ситуация на Байкале не просто плачевная, а трагическая, власти стремятся увеличить поток туристов, но инфраструктура не справляется, а волонтеры мешками собирают пластик и мусор. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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