Съедобные цветы и альпака: Россияне устали от традиционных свадеб

Молодожены стали приглашать на свадьбу меньше людей, однако средний чек на одного гостя только растет, сказала НСН Евгения Лейбман.

Все чаще молодожены выбирают для свадьбы площадки за городом, также новобрачные стараются уходить от всего искусственного, отдавая предпочтение цветам из фруктов, рассказала НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.

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Продажи свадебных товаров на маркетплейсах в этом году почти удвоились по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия». Так, на Wildberries оборот свадебных платьев вырос в первом полугодии 2025-го на 20%, фаты - на 45%. Лейбман отметила, что после пандемии коронавируса формат свадеб в России претерпел изменения.

«После пандемии формат свадеб изменился. До пандемии были популярны более многочисленные свадьбы, количество гостей от 70 было нормальным. Сейчас же наблюдается тенденция на уменьшение количества гостей, приглашают самых близких людей, однако бюджет свадьбы не уменьшается. При таком раскладе получается, что есть возможность выбрать более дорогой ресторан, более качественные напитки для гостей. Так как собираются все свои, на них уже не экономят. Средний чек растет», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, в России все чаще проводятся свадьбы в европейском стиле.

«Также изменился формат самого мероприятия. Раньше традиционно была банкетная рассадка, гости приходят, садятся за эти столы, а их в течение вечера развлекает ведущий. Сейчас молодожены устали от этого. Однако в русском менталитете все равно важным аспектом остаются застолья. Мы никогда не придем к европейскому формату, где гости на свадьбе просто ходят с бокалом по какой-то лужайке и где-то берут закуски. На русской свадьбе все обязательно должно хорошо поесть, однако эта культура все же немного отходит. Сейчас тренд на продолжение свадьбы в формате вечеринки, когда гости выходят на веранду, танцуют, общаются. Это перестает быть историей с тостами», - отметила эксперт.
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Она также указала на растущую популярность животных на свадьбах.

«Самый популярный запрос, с которым приходят пары в агентство, - это площадка за городом, где есть лужайка для выездной церемонии, где есть место для размещения гостей. Очень здорово, если там будет вода, веранда или оранжерея с панорамными окнами. Ценится минимум декора. Люди максимально стараются уходить от всего искусственного. Часто используется фуд-декор – съедобные цветы из фруктов. Существует даже хлебный декор. Сейчас также популярны на свадьбах животные, такие как альпака, кролики», - добавила Лейбман.

Ранее организатор свадеб рассказала НСН, что в Москве стоимость организации свадьбы стартует от полутора миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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