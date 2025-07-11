Телеграм: Горящий Киев и Нобелевская премия мира за войны

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С прошлой недели Россия проводит широкомасштабные атаки на военную инфраструктуру в разных регионах Украины. Задействованы сотни беспилотников и десятки ракет разного типа.

Бизнесмен Артем Черанев показывает фото горящего Киева после налета в выходные:

«Мечты Зеленского о полыхающей столице сбылись! Только уточнять надо было, какой конкретно столице. На фото – многочисленное полыхающее, взрывающееся и дымящееся "что-то" налета русских дронов и ракет на Киев. Маленькая деталь: даже украинские власти заявили о 19 пострадавших и ни об одном убитом. "Русские начали террор"? Ню-ню».

«FRONTовые Zаметки» отмечают беспокойство западных СМИ:

«К осени Россия будет регулярно запускать более 1000 беспилотников за раз, пишет New York Times. Этого ожидают военные аналитики "по мере того, как российская промышленность продолжает набирать обороты". "Россия наращивает промышленные мощности для массового производства одноразовых взрывающихся дронов, и новые ночные рекорды приходят еженедельно", – говорится в статье. Издание напоминает, что сегодня РФ установила рекорд по запущенным "Шахедам".

«Мейстер» напоминает, что масштабные атаки происходят на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о возобновлении военных поставок на Украину:

«Очередное бурление Трампа на тему "возобновить поставки Украине" оказалось спором о судьбе 10 из 30 находящихся где-то в Европе ракет. Вот 10 отправятся Киеву. Это все можно было бы считать какой-то изощренной кампанией дезинформации и искать спрятанные американцами от посторонних глаз гигантские объемы оружия и снаряжения, которые вот-вот куда-то двинутся, однако американская система госуправления таких фокусов не предусматривает, равно как и производственные возможности. Итог? Ну как промежуточный результат – на Украину очередной крупнейший налет дронов с изрядным ущербом для местной промышленности и инфраструктуры, и ясно, что налеты в сотни штук им отражать нечем сегодня и будет нечем завтра и послезавтра. В этих условиях да, остается переходить к вбросам непонятной достоверности "да мы Москву разбомбить можем" и очередным угрозам санкциями. Что-то же надо делать, правда?»

«Пролив Сталина» допускает, что в одном ряду с ракетными ударами можно рассматривать совершенное в Киеве убийство высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины:

«Полковника СБУ, ответственного за организацию диверсий в России, расстреляли в центре Киева. В 9:00 неизвестный подбежал к 50-летнему Ивану Вороничу возле его дома и пять раз выстрелил из пистолета с глушителем. СБУшник умер на месте. Не исключен вариант междоусобной борьбы внутри украинского террариума, но хочется верить, что начинаем работать в атаке по линии спецслужб».

Во вторник ВСУ нанесли целенаправленный удар дроном по курскому городскому пляжу, где отдыхали местные жители. В результате пятилетний мальчик Толя получил сильные ожоги и умер, когда его перевозили в Москву.

«АДЕКВАТ Z» обращается к страдающим от атак жителям Киева:

«Знаю, киевляне, как популярны у вас сейчас вопросы, за что вам это и когда это кончится. После очередной ночи в метро и очередных горящих в изобилии целей с дымом во весь горизонт это совсем не удивительно. На вопрос, за що, отвечает, в частности, пятилетний Толя, закрывший маму от хохлиного дрона. И все остальные жертвы вашей перемоги над курским пляжем. Ведь успели же поскакать по случаю этой перемоги? Успели? На вопрос, доколе, ответ может быть только один: пока не примете позу полной покорности, ту самую, в которой сейчас стоите перед хозяевами, но с разворотом на все 180. Чем позже это произойдет, тем больше будет развалин и тем больнее окажется накопительный эффект. Продолжение следует, и совсем скоро, и в масштабах (а равно с периодичностью), каких вы еще не нюхали».

