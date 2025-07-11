Телеграм: Горящий Киев и Нобелевская премия мира за войны
Россия проводит широкомасштабные атаки по объектам на Украине, в Бразилии состоялся саммит БРИКС, а Минтранс потерял одного и получил другого главу.
Удары по Украине
С прошлой недели Россия проводит широкомасштабные атаки на военную инфраструктуру в разных регионах Украины. Задействованы сотни беспилотников и десятки ракет разного типа.
Бизнесмен Артем Черанев показывает фото горящего Киева после налета в выходные:
«Мечты Зеленского о полыхающей столице сбылись! Только уточнять надо было, какой конкретно столице. На фото – многочисленное полыхающее, взрывающееся и дымящееся "что-то" налета русских дронов и ракет на Киев. Маленькая деталь: даже украинские власти заявили о 19 пострадавших и ни об одном убитом. "Русские начали террор"? Ню-ню».
«FRONTовые Zаметки» отмечают беспокойство западных СМИ:
«К осени Россия будет регулярно запускать более 1000 беспилотников за раз, пишет New York Times. Этого ожидают военные аналитики "по мере того, как российская промышленность продолжает набирать обороты". "Россия наращивает промышленные мощности для массового производства одноразовых взрывающихся дронов, и новые ночные рекорды приходят еженедельно", – говорится в статье. Издание напоминает, что сегодня РФ установила рекорд по запущенным "Шахедам".
«Мейстер» напоминает, что масштабные атаки происходят на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о возобновлении военных поставок на Украину:
«Очередное бурление Трампа на тему "возобновить поставки Украине" оказалось спором о судьбе 10 из 30 находящихся где-то в Европе ракет. Вот 10 отправятся Киеву. Это все можно было бы считать какой-то изощренной кампанией дезинформации и искать спрятанные американцами от посторонних глаз гигантские объемы оружия и снаряжения, которые вот-вот куда-то двинутся, однако американская система госуправления таких фокусов не предусматривает, равно как и производственные возможности. Итог? Ну как промежуточный результат – на Украину очередной крупнейший налет дронов с изрядным ущербом для местной промышленности и инфраструктуры, и ясно, что налеты в сотни штук им отражать нечем сегодня и будет нечем завтра и послезавтра. В этих условиях да, остается переходить к вбросам непонятной достоверности "да мы Москву разбомбить можем" и очередным угрозам санкциями. Что-то же надо делать, правда?»
«Пролив Сталина» допускает, что в одном ряду с ракетными ударами можно рассматривать совершенное в Киеве убийство высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины:
«Полковника СБУ, ответственного за организацию диверсий в России, расстреляли в центре Киева. В 9:00 неизвестный подбежал к 50-летнему Ивану Вороничу возле его дома и пять раз выстрелил из пистолета с глушителем. СБУшник умер на месте. Не исключен вариант междоусобной борьбы внутри украинского террариума, но хочется верить, что начинаем работать в атаке по линии спецслужб».
Во вторник ВСУ нанесли целенаправленный удар дроном по курскому городскому пляжу, где отдыхали местные жители. В результате пятилетний мальчик Толя получил сильные ожоги и умер, когда его перевозили в Москву.
«АДЕКВАТ Z» обращается к страдающим от атак жителям Киева:
«Знаю, киевляне, как популярны у вас сейчас вопросы, за что вам это и когда это кончится. После очередной ночи в метро и очередных горящих в изобилии целей с дымом во весь горизонт это совсем не удивительно. На вопрос, за що, отвечает, в частности, пятилетний Толя, закрывший маму от хохлиного дрона. И все остальные жертвы вашей перемоги над курским пляжем. Ведь успели же поскакать по случаю этой перемоги? Успели? На вопрос, доколе, ответ может быть только один: пока не примете позу полной покорности, ту самую, в которой сейчас стоите перед хозяевами, но с разворотом на все 180. Чем позже это произойдет, тем больше будет развалин и тем больнее окажется накопительный эффект. Продолжение следует, и совсем скоро, и в масштабах (а равно с периодичностью), каких вы еще не нюхали».
Саммит БРИКС
6-7 июля в бразильском Рио-де-Жанейро состоялся 17-й саммит БРИКС.
«Поколение БРИКС» пишет об исполнении странами объединения решений предыдущего саммита:
«Страны БРИКС на 83% выполнили решения, принятые на саммите 2024 года в Казани, в ключевых областях сотрудничества. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром исследований международных институтов ИПЭИ. <…> По данным мониторинга, решение о продвижении международного диалога в области искусственного интеллекта и интеграции ИИ-технологий в национальные стратегии было выполнено на 94%. В здравоохранении почти полностью (94%) выполнены договоренности о повышении готовности к пандемиям, что отражает выросшее после COVID-19 внимание к сфере общественного здоровья».
«Доктор Z прописал» обращает внимание на слова Владимира Путина, который принял участие в главном пленарном заседании саммита в формате видеоконференции:
«Президент России, выступая на пленарном заседании саммита БРИКС, отметил рост и влияние объединения в мире. "БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления, и солидный голос наших государств в поддержку коренных интересов мирового большинства все более отчетливо звучит на международной арене", – подчеркнул Владимир Путин. Наша страна активно участвует в формировании новой глобальной дипломатической модели, способствуя ее укреплению в переломный период мирового развития. В этом процессе Россия оказывает поддержку становлению нового порядка, основанного на идеалах созидания».
И будто в подтверждение слов Путина о росте значимости БРИКС президент США Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные торговые пошлины в размере 10% в отношении стран, которые поддерживают политику объединения.
Политолог Павел Данилин настроен оптимистично:
«Угроза подвергнуть дополнительным торговым пошлинам в 10% тех, кто торгует с БРИКС – это отличная идея Трампа. Глядишь, вскоре и с самой Америкой торговать станет невыгодно. Да и как бы это сказать покорректнее? А! Западло».
«Оптималог | Новости логистики и ВЭД» не соглашается:
«Какое это имеет значение для России, ведь объемы торговли с Америкой в настоящее время весьма скромны? (По итогам 2024-го она составила всего $3,5 млрд – это минимум с 1992 года). Между тем специалисты настаивают: рост российской экономики может замедлиться до 1,5-1,7% в этом году из-за пошлин Дональда Трампа против БРИКС. Хотя Россия и не получит от действий Вашингтона прямого ущерба, но пошлины могут замедлить торговлю энергоресурсами – в итоге это снизит доходы российского бюджета от экспорта и ослабит рубль. Любые торговые войны провоцируют снижение глобального спроса и рост неопределенности – это уже приводит к снижению цен на сырье».
«Заметки Воланда» считают, что заявление Трампа – не только экономическая угроза:
«Это откровенный сигнал паники и беспомощности Запада перед усиливающимся влиянием блока и России на мировой арене. БРИКС давно перестал быть просто экономическим объединением. Это – ядро новой многополярной мировой системы, где страны Глобального Юга отстаивают собственные интересы и стремятся к политической и экономической независимости от Запада. Для США и их союзников это серьезная угроза, поскольку рушится привычный порядок, где именно западные элиты диктовали правила игры. Экономические меры, такие как пошлины и санкции, – лишь вершина айсберга. Впереди – масштабные подковерные игры. Запад будет всеми силами пытаться посеять раздор внутри сообщества, компрометировать союзников, использовать информационные атаки и вести тайные операции, направленные на дезорганизацию блока».
Самоубийство Старовойта и новый глава Минтранса
В понедельник бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством через несколько часов после подписания указа об освобождении его от должности главы Минтранспорта России. По предварительной информации, Старовойт мог быть причастен к делу о мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве оборонительных сооружений в Курской области на границе с Украиной.
«338» удивляется, как можно видеть наживу там, где решается вопрос жизни и смерти:
«Сколько ни говори "коррупция убивает", коррупционных проявлений это не уменьшит. Вторжение противника в Курскую область, гибель и пленение мирных жителей, павшие борцы – вот реальная цена коррупции. Увы, эта цена все еще далека от точности».
Журналист Юлия Витязева призывает дождаться официальной информации о расследовании уголовного дела:
«Видимо, не захотел позора. Впрочем, суд все равно предстоит. Только уже другой. Непубличный и самый беспристрастный. Посему, думаю, лучшее и самое правильное, что сейчас можно сделать – пока воздержаться от оценки произошедшего и ждать, что по всей этой истории поведают следственные и прочие компетентные органы».
«Безграничный аналитик» обращается к мягкосердечным:
«Тем же, кто испытывает жалость по отношению к бывшему министру, стоит просто напомнить: действия Старовойта, Смирнова, Лукина и многих других лиц привели к тяжелейшим последствиям для региона и гибели многих мирных жителей. Точное число еще только предстоит подсчитать. И поэтому, когда мы говорим о коррупции, то должны понимать, что все вышеперечисленные наравне с украинскими боевиками должны были ответить за массовые убийства, изнасилования, за то, что творил каратель Фабрисенко и другие его сотоварищи. А это много больше жизни Старовойта. Много, несоизмеримо больше».
«Темник» пишет про Андрея Никитина, который возглавил Минтранс:
«Для этого, собственно, его и назначили в феврале заместителем министра. Внимание на Никитина упало из-за того, что он достаточно хорошо себя зарекомендовал и роли губернатора Новгородской области и в роли главы АСИ. Проектный подход и опыт взаимодействия с региональными структурами будут весьма кстати на фоне стратегических задач Минтранса по строительству высокоскоростных магистралей и других масштабных проектов. Сейчас Никитин будет выступать и в роли кризис-менеджера. Он уже заявил журналистам, что в первую очередь сосредоточится на коллапсе в аэропортах».
Партия Илона Маска
В выходные американский миллиардер Илон Маск подал документы на создание Партии Америки (The America Party).
Журналист Валентин Богданов считает американские партии:
«В США давно есть и третья, и тридцать третья партия. В Америке официально зарегистрировано более 50 партий. Либертарианская партия, Партия зеленых, Конституционная партия, даже Коммунистическая партия (в 2019-м отмечали 100-летие КП США) имеется и т.п. Проблема штатов не в том, что "нет такой партии", а в том, что "нет места для никакой третьей партии". Вся конструкция власти выстроена под двухпартийную модель. Тут и мажоритарная система голосования ("победитель получает все"), и историческая традиция, и финансирование, и законодательные барьеры ("малышам здесь не место"), и, конечно, дуополия в медиа и на дебатах. Последний показательный пример – большой прекрасный законопроект (One Big Beautiful Bill) Дональда Трампа, судьбу которого в сенате решил голос Джей Ди Вэнса. Вице-президент США формально считается главой верхней палаты. По голосам было 50 на 50. А ведь из-за этого закона, с которым он не согласен, Маск "партию Америка" и создает. Такая вот постирония».
«Cass&Ra» полагает, что причина неуспеха новых партий заключается в деньгах:
«По данным прошлогоднего опроса Gallup, почти 58% граждан поддерживали идею "третьей силы". Статистика также показывает, что около 43% американцев называют себя независимыми избирателями, что свидетельствует о недоверии к традиционным партиям. В истории США проекты по созданию полноценных конкурентов Демократической и Республиканской партиям неоднократно предпринимались. Есть причина, по которой все они оказались не рабочими – баснословно высокая стоимость входа на всеамериканскую политическую арену. Потянет ли все это Маск – еще большой вопрос».
«Россия в глобальной политике» видит некое противоречие:
«Илон Маск продолжает развлекаться. Неймется. То, что с такими человеческими характеристиками пытаться быть общественным деятелем бессмысленно, оставим в стороне. Андроиды тоже плачут. Более забавно другое. Все идейное содержание круга супертехнократов – отбрасывание старых политических форм, которые утратили функциональность, замена их новыми. И в этом они правы. Но какая тогда партия, олицетворение старообразной политики прошлого и позапрошлого века? Впрочем, возможно, все просто не так поняли. И когда Маск говорит "party", он имеет в виду совсем не то, что все подумали».
«Толстяков | Старт в крипте» комментирует заявление Маска о том, что его новая партия будет поддерживать биткоин:
«Он подчеркнул, что фиатная валюта, включая доллар США, теряет смысл. <…> Маск снова всех удивляет. С одной стороны, его поддержка Bitcoin – это новый уровень легитимности для крипторынка. С другой – политика штука опасная, и неизвестно, во что это выльется. Но если раньше биткоин был про анонимность и свободу, то теперь он еще и про альтернативу госдолгам и печатным станкам».
«Мышь в овощном» обдумывает заявление Трампа о том, что Маск «слетел с катушек»:
«Объявить оппонента "сумасшедшим" – это не только попытаться унизить его или девальвировать его заявления. Как вариант, такая характеристика теоретически может являться подготовкой информационного фона для возможных странных проявлений со стороны такого "слетевшего с катушек" гражданина. Который может учудить что-то невразумительное, в том числе с самим собой – и у публики будет меньше причин задумываться о том, зачем он это сделал: сумасшедший, что возьмешь? Мы, конечно, не утверждаем, что в отношении знатного визионера готовится какой-то заговор – но и полностью исключать такую возможность представляется неправильным».
Нобелевская премия Трампу от Нетаньяху
В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сообщил, что номинировал его на Нобелевскую премию мира.
Журналист Ирина Мишина констатирует, что премия мира превратилась в свою противоположность:
«Военные конфликты при Трампе начали догонять времена Байдена. Тогда уж и тому заодно надо Нобелевскую медальку, по логике. Денег у старины Джо не так много, как у Трампа, но в Нобелевском комитете должны сделать скидку как пенсионеру. Но Беньямин все же молодец. После выдвижения на Нобеля еврейским начальником Трампу уже как-то неловко будет сказать Нетаньяху: "Парень, ты мне слишком дорого обходишься!" <…> Саму цацку в Нобелевском комитете, похоже, дают по принципу "чем больше разжег – тем больше премия". Обаму в 2009 году сделали Нобелевским лауреатом, когда США вели сразу две войны – в Ираке и Афганистане. Думаю, следующим на очереди за премией мира будет что-то среднее между генсеком НАТО Рютте и наркоманом Зеленским. А вообще, как говорится, чем бы дитя ни тешилось. Трамп в порыве откровения недавно раскололся: разбомбить Москву и Пекин он пообещал еще в 2024 году. Если бы Альфред Нобель знал, он бы не умирал».
«Мюсли вслух» грустят:
«Когда-то мы надеялись, что если Нобелевскую премию мира будут регулярно вручать таким людям, как хирург Дени Муквеге и правозащитница Надия Мурад, то авторитет премии лет за 10 восстановится. Не срослось. С другой стороны, время еще есть».
«Бизнес-этикет групп» отмечает, что Нетаньяху подарил Трампу не только номинацию на премию:
«На встрече в Белом доме, где Нетаньяху передал Трампу копию номинации на Нобелевскую премию мира, был вручен еще один подарок. В прошлый раз это был золотой пейджер в память об операции Израиля. Гаджеты массово взрывались прямо в руках членов "Хезболлы", и Трамп назвал операцию "грандиозной". На этот раз премьер Израиля подарил президенту США миниатюрную копию бомбардировщика B-2 Spirit. Сделана она, как утверждается, из осколков иранских ракет, и это мезуза, т.е. внутри самолетика лежит иудейская молитва "Шма". По сути, такой гибрид "мезузы с боеголовкой". "Спасибо" за американские удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане – так нужно понимать. Какой подарок следующий?»
«Всевидящее око» делает вывод:
«Лишнее подтверждение того, что Израиль вовсе не "вилял" Соединенными Штатами, вынуждая их бомбить Иран, а, напротив, самоотверженно выполнял план Хозяина, рискуя при этом очень серьезно пострадать. <…> Нет, понятно, что это уже лишнее, что Трампа уже выдвинул десяток других номинаторов. Но на их фоне израильский премьер – настоящий политический тяжеловес, потенциально способный повлиять на Нобелевский комитет. Поэтому послушный Нетаньяху снова взял под козырек, ответил "есть" и покорно поплелся выбивать шефу нобелевку. Проблема только в том, что услуга Биби может оказаться медвежьей. После массовых жертв в Газе к нему вообще относятся с большим подозрением, особенно в тех европейских структурах, которые отвечают за премию мира. По совокупности деяний европейцы и так не стремятся признавать миротворцем Трампа, который лишил Украину военной помощи главным образом из-за личной ссоры с киевской Гнидой (на днях, правда, решил возобновить поставки, но небольшие, да и осадочек уже остался). Так что инициатива Нетаньяху может стать последним гвоздем в гробу вожделенной нобелевки Трампа».
Депутат Госдумы Андрей Луговой считает, что выражение «качели Трампа» может стать новым термином в геополитике:
«Большинство заявлений Трампа остались пустыми словами. Выдвижение на Нобелевскую премию мира напоминает о другом ее лауреате – Бараке Обаме, который получил награду за одни обещания, а по сути, убил больше всего людей среди президентов США. МакКинли, которого Трамп называет своим любимым главой Америки, продвигал интересы США за счет агрессивных действий и устроил больше всего войн в XIX веке. Адекватности от Трампа уже не жду».
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