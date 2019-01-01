Ищите деньги. Ветеран «Альфы» назвал главный приоритет в борьбе с террористами
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» рассказал НСН о финансирование запрещенных экстремистских организаций в России.
Масштабные обыски по делу о финансировании террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ – прим. НСН) прошли в семи регионах России. Как отмечает ТАСС, в частности, речь идёт о Москве, Московской области, а также Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Дагестан, Красноярском и Севастопольском краям, а также Астраханской области.
Как рассказал НСН президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, в России, как и в других странах, есть достаточно крупные финансисты исламского радикального движения, и это является мировой проблемой номер один.
«У нас есть достаточно серьезные финансисты, которые черным налом финансируют экстремистские исламские боевые организации. На сегодняшний день это проблема номер один, не только у нас в России, но и по всему миру. Ведь какую нужно финансовую подспорку иметь для того, чтобы проводить военные действия, закупать оружие, платить боевикам и вообще развивать такую структуру! На сегодняшний момент проблема не только в том, что находятся боевики, а и в том, что они поддерживаются финансово. В любом случае, задача спецслужб – это агентурная оперативная работа. Провести эти переводы официально практически невозможно, эти финансисты этого не делают. Поэтому на сегодняшний момент в работе спецслужб преобладает агентура и те оперативные данные, которые получают из источников. Другого пути пока, к сожалению, нет», — отметил ветеран «Альфы».
Добавим, что по данным следствия, с 2014 по 2017 год члены организации, которые являются гражданами России, находясь на территории Сирии, организовали финансирование террористов. В ряде регионов был организован сбор денег через банковские карты и их последующая доставка на подконтрольную боевикам территорию САР. В итоге было собрано не менее 8 миллионов рублей,
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