Ищите деньги. Ветеран «Альфы» назвал главный приоритет в борьбе с террористами

«У нас есть достаточно серьезные финансисты, которые черным налом финансируют экстремистские исламские боевые организации. На сегодняшний день это проблема номер один, не только у нас в России, но и по всему миру. Ведь какую нужно финансовую подспорку иметь для того, чтобы проводить военные действия, закупать оружие, платить боевикам и вообще развивать такую структуру! На сегодняшний момент проблема не только в том, что находятся боевики, а и в том, что они поддерживаются финансово. В любом случае, задача спецслужб – это агентурная оперативная работа. Провести эти переводы официально практически невозможно, эти финансисты этого не делают. Поэтому на сегодняшний момент в работе спецслужб преобладает агентура и те оперативные данные, которые получают из источников. Другого пути пока, к сожалению, нет», — отметил ветеран «Альфы».

Добавим, что по данным следствия, с 2014 по 2017 год члены организации, которые являются гражданами России, находясь на территории Сирии, организовали финансирование террористов. В ряде регионов был организован сбор денег через банковские карты и их последующая доставка на подконтрольную боевикам территорию САР. В итоге было собрано не менее 8 миллионов рублей,

