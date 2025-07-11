В Германии мужчину осудили за контрабанду люксовых автомобилей в РФ
Гражданин Германии получил пять лет лишения свободы за контрабанду автомобилей класса люкс в Россию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Франкфурта-на-Майне.
Отмечается, что 56-летний мужчина был признан виновным в 71 случае продажи и экспорта люксовых автомобилей в РФ, что является нарушением закона о внешней торговле. Общая стоимость вывезенных машин составила пять млн евро.
«Земельный суд Марбурга приговорил обвиняемого к пяти годам тюремного заключения и конфискации имущества в размере стоимости незаконно вывезенных транспортных средств», - говорится в сообщении.
Ранее Евросоюз ввёл против России санкции, запретив экспорт предметов роскоши, в том числе автомобилей, стоимостью дороже 50 тысяч евро, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru