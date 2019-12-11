В сенате США одобрили проект, касающийся признания РФ «спонсором терроризма»

Как отмечается, по закону, на принятие соответствующего решения отводится срок 90 дней. По данным агентства, сегодня в списке государств, поддерживающих терроризм находятся четыре страны. Среди них Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.

Также на заседании комитета был принят законопроект, запрещающий президенту Трампу начать процесс выхода страны из НАТО без соглашения конгресса.

Ранее в Госдепе заявили, что считают РФ страной-спонсором терроризма из-за ее деятельности в Сирии. Российские военнослужащие присутствуют на территории Сирии с 2015 года по просьбе правительства Башара Асада с целью борьбы с террористами.

В конце ноября газета The Washington Post, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что Белый дом готовится объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма.