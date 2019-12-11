В сенате США одобрили проект, касающийся признания РФ «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, является ли Россия спонсором терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, по закону, на принятие соответствующего решения отводится срок 90 дней. По данным агентства, сегодня в списке государств, поддерживающих терроризм находятся четыре страны. Среди них Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.
Также на заседании комитета был принят законопроект, запрещающий президенту Трампу начать процесс выхода страны из НАТО без соглашения конгресса.
Ранее в Госдепе заявили, что считают РФ страной-спонсором терроризма из-за ее деятельности в Сирии. Российские военнослужащие присутствуют на территории Сирии с 2015 года по просьбе правительства Башара Асада с целью борьбы с террористами.
В конце ноября газета The Washington Post, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что Белый дом готовится объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма.
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