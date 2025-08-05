«У Турции всегда были хорошие отношения с Киевом, мы всегда сотрудничали. С Россией у Турции тоже неплохие отношения, Турция хочет добиться мира в регионе. Для этого Турция создает условия, хочет выступить платформой. Не просто так переговорный процесс проходит именно в Стамбуле. Турция до этого тоже пыталась создать определенные условия для переговоров. Визит Эрдогана имеет особое значение в этом направлении. Это будет плюсом в вопросе перемирия. Страны всегда обсуждают стратегические отношения, торговлю. Поэтому экономические отношения тоже будет обсуждаться. Вопросов будет обсуждено очень много. До этого Зеленский посещал Турцию, это ответный визит», - рассказал собеседник НСН.

Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце июня, передает «Радиоточка НСН».

