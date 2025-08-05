В Турции уверены, что визит Эрдогана в Киев станет шагом к перемирию

Турецкий политолог Тогрул Исмаил заявил НСН, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает отношения и с Киевом, и с Москвой, выступая посредником в переговорах. 

Визит турецкого лидера в Киев имеет особое значение для переговорного процесса между Россией и Украиной, заявил НСН турецкий политолог Тогрул Исмаил.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни посетит Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщает газета Türkiye. По данным издания, ключевыми темами визита могут стать соглашение о свободной торговле и урегулирование российско-украинского конфликта. Тогрул Исмаил уверен, что это хороший знак для переговоров по Украине.

Эрдоган хочет обсудить с Путиным и Трампом их возможную встречу в Стамбуле

«У Турции всегда были хорошие отношения с Киевом, мы всегда сотрудничали. С Россией у Турции тоже неплохие отношения, Турция хочет добиться мира в регионе. Для этого Турция создает условия, хочет выступить платформой. Не просто так переговорный процесс проходит именно в Стамбуле. Турция до этого тоже пыталась создать определенные условия для переговоров. Визит Эрдогана имеет особое значение в этом направлении. Это будет плюсом в вопросе перемирия. Страны всегда обсуждают стратегические отношения, торговлю. Поэтому экономические отношения тоже будет обсуждаться. Вопросов будет обсуждено очень много. До этого Зеленский посещал Турцию, это ответный визит», - рассказал собеседник НСН.

Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце июня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийТурция

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