Накануне состоялась онлайн-встреча американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, на которой главы «сверяли часы» перед будущим пятничным саммитом Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске.

В частности, 13 августа Трамп заявил, что если первая встреча с российским коллегой пройдет успешно, то он бы хотел сразу же организовать вторую встречу, на которой будет присутствовать еще и Зеленский. При этом он подчеркнул, что примет участие в этой второй встрече, только если главы двух других государств «захотят».

Также он упомянул, что по итогам российско-американского саммита обязательно проинформирует европейских коллег, встреча с которыми вчера прошла, по его оценкам, «очень хорошо».

5 ПРИНЦИПОВ МИРА

Источник РИА Новости в Анкаре утверждает, что подходящей площадкой для второй встречи, о которой говорил Дональд Трамп, могла бы стать Турция. Уточняется, что саммит России, Украины и США лично инициировал глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, озвучивший такое предложение 13 августа в ходе общения с Зеленским, однако ответа пока не получил.

Что касается вчерашней онлайн-встречи лидеров, то по ее итогам газета Politico со ссылкой на источники написала, что Трамп в ходе беседы заявил, что готов предоставить Киеву гарантии безопасности, но только если они не будут связаны с НАТО. При этом один из источников объяснил такую открытость главы США давать подобные гарантии «осторожным оптимизмом» глав Европы перед встречей главы Белого дома с президентом России. Однако Трамп не уточнял, о каких именно гарантиях идет речь.