Пять условий: О чем Европа попросила Трампа перед встречей с Путиным
Политическая обстановка перед встречей России и США на Аляске накаляется: европейские лидеры и Владимир Зеленский успели позвонить Трампу и согласовать пять условий, которые Дональд Трамп должен озвучить Путину.
Накануне состоялась онлайн-встреча американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, на которой главы «сверяли часы» перед будущим пятничным саммитом Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске.
В частности, 13 августа Трамп заявил, что если первая встреча с российским коллегой пройдет успешно, то он бы хотел сразу же организовать вторую встречу, на которой будет присутствовать еще и Зеленский. При этом он подчеркнул, что примет участие в этой второй встрече, только если главы двух других государств «захотят».
Также он упомянул, что по итогам российско-американского саммита обязательно проинформирует европейских коллег, встреча с которыми вчера прошла, по его оценкам, «очень хорошо».
5 ПРИНЦИПОВ МИРА
Источник РИА Новости в Анкаре утверждает, что подходящей площадкой для второй встречи, о которой говорил Дональд Трамп, могла бы стать Турция. Уточняется, что саммит России, Украины и США лично инициировал глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, озвучивший такое предложение 13 августа в ходе общения с Зеленским, однако ответа пока не получил.
Что касается вчерашней онлайн-встречи лидеров, то по ее итогам газета Politico со ссылкой на источники написала, что Трамп в ходе беседы заявил, что готов предоставить Киеву гарантии безопасности, но только если они не будут связаны с НАТО. При этом один из источников объяснил такую открытость главы США давать подобные гарантии «осторожным оптимизмом» глав Европы перед встречей главы Белого дома с президентом России. Однако Трамп не уточнял, о каких именно гарантиях идет речь.
Как пишет Politico, некое лицо, проинформированное о ходе переговоров с лидерами Европы, подчеркнуло, что Трамп четко дал понять, что гарантии безопасности не подразумевают прямые поставки оружия Украине.
Как стало известно после онлайн-встречи европейских лидеров с Трампом и Зеленским, основной результат, который они ждут от предстоящих переговоров Трампа с Путиным – прекращение огня. Это, по их мнению и требованию, должно стать «первым шагом» к урегулированию.
Позднее американский лидер заявил, что Россию будут ждать «серьезные последствия», если она не пойдет на прекращение огня.
Всего же европейцы совместно с Зеленским изложили Трампу пять ключевых принципов, касающихся переговоров с российским президентом. Среди них, помимо прекращения огня: непризнание «оккупированных» Россией территорий, присутствие Украины на любых других будущих встречах с президентом РФ, возможность Украины свободно защищать суверенитет своей страны при поддержке европейских стран, а также вектор, при котором последующие расширенные переговоры станут частью «трансатлантической стратегии», в ходе которой будет оказано давление на Россию и поддержка Украине, передает Bloomberg.
Помимо прочего, канцлер Германии Мерц, который выступил организатором онлайн-встречи европейцев и главы киевского режима с Трампом, заявил, что если в пятницу в ходе переговоров на Аляске не случится «подвижек» со стороны России, то США и Европе придется «усилить давление» на РФ.
В России в свою очередь сочли требования главы Украины и европейцев «неприемлемыми» и даже попыткой срыва переговоров на Аляске. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в беседе с «МК».
УСЛОВИЯ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО
При этом телеканал CNN подтверждает, что одним из ключевых пунктов вчерашней беседы лидеров стало требование Зеленского не обсуждать с Владимиром Путиным территориальный вопрос, что ему якобы и пообещал Трамп.
Примечательно, что немецкий канцлер Мерц заявил, что Украина готова к переговорам по вопросу территорий, а «линия соприкосновения» должна стать отправной точкой, пишут РИА Новости.
Тем не менее, по данным NBC, главам европейских государств показалось, что Трамп «не слишком оптимистичен» относительно результатов будущей встречи с Путиным. Так, один из неназванных чиновников, который ранее работал в администрации президента США, отметил, что Трамп «предпочитает держать союзников на своей стороне», а вот на встрече может случиться «все, что угодно».
Примечательно, что ранее глава США выражал свои опасения, что Зеленский мог сорвать переговоры по Украине на начальном этапе, если бы принял участие в предстоящем саммите РФ и США на Аляске в Анкоридже. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Как видно из публикаций СМИ, Зеленский действительно не настроен миролюбиво перед встречей Путина и Трампа. В частности, он заявил американскому лидеру в ходе вчерашнего разговора, что Владимир Путин «блефует» тем, что ВС РФ продвигаются вперед во всему фронту, а также говоря, что «ему плевать на санкции и что они не работают», приводит его слова Bloomberg.
Также Зеленский вновь призвал к антироссийским санкциям со стороны США и Европы, отметив, что они имеют решающее значение для завершения боевых действий. Помимо прочего, он подчеркнул, что у РФ не должно быть права «запрещать» Украине вступать в НАТО. По итогам видеоконференции Зеленский подчеркнул, что президент Штатов обещал позвонить ему и проинформировать об результатах встречи с Путиным, уточняет ТАСС.
Примечательно, что для пятничного саммита США разрешили до 20 августа все необходимые для организации встречи на Аляске операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, сообщил минфин страны.
