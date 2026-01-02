«Поздравляю всех с Новым годом! Этот год – год Огненной лошади. Давайте вместе оседлаем ее и умчимся в хорошем направлении, в надежном, где мы можем дышать ровно, стабильно, без ощущения, что мы все мчимся на ней в ад. Удачи всем, и с Новым годом!», - заявил музыкант.

Напомним, что в 2025 году музыканту исполнилось 50 лет. Ранее Горшенев в беседе с НСН рассказал, что главными вехами в своей музыкальной карьере считает увольнение с работы и занятие исключительно музыкой, попадание композиции «Дороги» из альбома «Раскрашенная душа» в «Чартову Дюжину» и прощание с командой «Кукрыниксы».

