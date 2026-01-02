«Как чиновник без пенсии»: Алексей Горшенев о том, как его изменил 2025 год

Алексей Горшенев раскрыл НСН, что больше всего за ушедший год ему запомнился его юбилей, затяжная болезнь и создание Россией «Орешника».

Рок-музыкант, основатель группы «Горшенев» Алексей Горшенев в беседе с НСН раскрыл, какие три события 2025 года стали самыми значимыми для него и поделился, почему он стал чувствовать себя «человеком в футляре».

«Во-первых, новая форма ковида. Я болел ей полтора месяца, без температуры. Это были такие странные мучения. Ты каждый день встаешь и ты больной. Я категорически устал от такого состояния. Я забыл, как чувствует себя здоровый человек. Во-вторых, если говорить о знаковых политических событиях, то это появление «Орешника» (российский ракетный комплекс средней дальности. – Прим. НСН). Третье – это мой юбилей. Он вроде подкрался незаметно, но я стал физически себя ощущать по-другому. Я начал себя чувствовать, как чиновник без пенсии и без начальства. Я стал тяжелым, как будто меня нужно уговаривать. Я сажусь на заднее сиденье автомобиля, я по-другому смотрю на мир – «человек в футляре», вот такая история. То есть это и с точки зрения физики, и понимания жизни», - рассказал он.

Также Горшенев тепло поздравил читателей НСН с Новым годом.

Алексей Горшенев сводит «Фауста» и готовится к «Божественной комедии»
«Поздравляю всех с Новым годом! Этот год – год Огненной лошади. Давайте вместе оседлаем ее и умчимся в хорошем направлении, в надежном, где мы можем дышать ровно, стабильно, без ощущения, что мы все мчимся на ней в ад. Удачи всем, и с Новым годом!», - заявил музыкант.

Напомним, что в 2025 году музыканту исполнилось 50 лет. Ранее Горшенев в беседе с НСН рассказал, что главными вехами в своей музыкальной карьере считает увольнение с работы и занятие исключительно музыкой, попадание композиции «Дороги» из альбома «Раскрашенная душа» в «Чартову Дюжину» и прощание с командой «Кукрыниксы».

ФОТО: ТАСС / Стукалин Евгений
ТЕГИ:МузыкаАлексей Горшенев

