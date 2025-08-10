СМИ: Афганистан призвал США признать власть талибов

«У нас есть периодические контакты с Соединенными Штатами. Мы запросили у них официальное признание Исламского эмирата Афганистан и также подняли вопрос о передаче нам афганского посольства в Соединенных Штатах», - приводит RTA слова пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Забиуллы Моджахеда.

По его словам, положительного ответа пока не поступало.

Муджахид также отметил признание нынешнего правительства Афганистана со стороны России и призвал другие страны последовать её примеру.

26 мая вступило в силу решение ВС РФ о приостановлении запрета «Талибана», напоминает НСН.