СМИ: Афганистан призвал США признать власть талибов

Правящее в Афганистане движение «Талибан» (ранее Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России, однако движение внесено в список террористических организаций) попросило США признать их власть и вернуть им здание посольства в Вашингтоне. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на государственный телеканал RTA.

Решение ВС РФ о приостановлении запрета «Талибана» вступило в силу

«У нас есть периодические контакты с Соединенными Штатами. Мы запросили у них официальное признание Исламского эмирата Афганистан и также подняли вопрос о передаче нам афганского посольства в Соединенных Штатах», - приводит RTA слова пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Забиуллы Моджахеда.

По его словам, положительного ответа пока не поступало.

Муджахид также отметил признание нынешнего правительства Афганистана со стороны России и призвал другие страны последовать её примеру.

26 мая вступило в силу решение ВС РФ о приостановлении запрета «Талибана», напоминает НСН.

