МО: ВС РФ ударили по объектам ВПК и энергетики Украины

Российские военные в период с 27 декабря 2025 года до 2 января 2026-го нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием, в частности аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

В Тульской области из-за атаки БПЛА ВСУ были повреждены многоэтажки

Отмечается, что российские военные ударили по транспортной и портовой инфраструктуре ВСУ, цехам сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей и местам производства ударных беспилотников дальнего действия и подготовки их к запуску. Кроме того, известно, что ВС России нанесли удар по складам боеприпасов и горючего ВСУ, а также по пунктам дислокации противника, в том числе иностранных наемников Украины.

Ранее в МО рассказали, что за ночь 2 января ПВО сбили 64 дрона ВСУ над Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
