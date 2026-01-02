МО: ВС РФ ударили по объектам ВПК и энергетики Украины

Российские военные в период с 27 декабря 2025 года до 2 января 2026-го нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием, в частности аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».