Ефимов: В 2025 году в Москве утвердили свыше 30 проектов планировки территорий
В Москве в 2025 году утвердили свыше 30 проектов планировок территории (ППТ) для размещения различной инфраструктуры, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он уточнил, что в 2025-м в городе разработали 34 территориальных ППТ для примерно 3,8 тысячи Га земли, где появится свыше 15,7 млн квадратных метров недвижимости, из которых 9 млн будут жилыми домами, а около 6,8 млн квадратных метров — нежилыми объектами.
Отмечается, что в рамках утвержденных ППТ планируется не только возвести социнфраструктуру, но и построить объекты производственно-коммунального назначения общей площадью свыше 2,5 млн квадратных метров.
«Построят 42 образовательных учреждения для почти 26 тысяч школьников и более 10 тысяч дошкольников. Такой подход позволяет не только снизить нагрузку на существующую инфраструктуру, но и повысить качество жизни москвичей, обеспечив доступность школ и детсадов для мест проживания», - заявил Ефимов.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в прошлом году был реализован такой крупный проект, как реконструкция объекта «Москва-Товарная – Смоленская» возле Белорусского вокзала, где появятся ЖК, образовательное учреждение на одну тысячу мест и многофункциональный административный комплекс. Кроме того, в проекте «Москва II – Митьково», по его словам, создадут жилой квартал со школой на 650 учеников и детсадом на 350 мест.
