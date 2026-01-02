В Белгороде при ракетном ударе ВСУ пострадали 2 человека
Утром 2 января ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, в результате чего пострадали две женщины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, одну из пострадавших с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма» госпитализировали в областную клиническую больницу. Губернатор добавил, что еще одну мирную жительницу с осколочным ранением отправили в городскую больницу №2.
Кроме того, Гладков рассказал, что из-за ракетной атаки ВСУ были выбиты окна в одном из частных домов и примерно в 40 квартирах. К тому же, отметил политик, в результате ЧП были повреждены кровля и фасад коммерческого объекта, осколками посекло семь авто.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 1 января в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на коммерческий объект в поселке Разумное пострадали три человека.
