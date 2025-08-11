«Вопрос жизни и смерти»: Кому угрожают США на Кавказе
Если американцы получат Зангезурский коридор, то это будет угрожать сразу нескольким странам на Кавказе, заявил НСН Раджаб Сафаров.
США вряд ли возьмут под контроль дорогу, которая соединит две части Азербайджана через территорию Армении, иначе это приведет к большим проблемам с Ираном и Россией, рассказал генеральный директор «Центра изучения современного Ирана» Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.
8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели встречу в Вашингтоне. Стороны подписали совместную декларацию, в которую был включен пункт проекта «Маршрут Трампа во имя мира и процветания» — Зангезурский коридор. Маршрут обеспечит транспортное сообщение между Азербайджаном и его нахичеванской автономией через территорию Армении. Эксперт усомнился в том, что он будет построен.
«Я не уверен, что этот проект в ближайшее время осуществится, поскольку затрагивает принципиальные интересы сопредельных государств, которые в этом увидели серьезные опасности, геополитические риски и так далее. Во-первых, никто американцам не доверяет. Во-вторых, если этот коридор будет, то здесь очень много соблазнов: нужны будут инструменты контроля, а самый простой — военная сила. Под этот повод США очень спокойно могут входить туда, а это рядом с Ираном. По большому счету, контроль коммуникаций из Нахичевана в Большой Азербайджан выведет к Каспийскому морю Турцию, то есть, НАТО уже одной ногой будет там, а это не понравится и России. Еще непонятно, какие потоки пойдут, какие грузы. Любое перемещение вызовет вопросы и сомнения, тем более, что страны не особо друг другу доверяют. Турция может начать свои самостоятельные игры. В долгосрочной перспективе сделка может привести к полной потере государственности у Армении», — подчеркнул он.
Сафаров добавил, что создание подобной транспортной линии приведет к тому, что Иран окажется в очень неудобном положении и может начать действовать против США или их союзников.
«Для Ирана это вопрос жизни и смерти. Все выступления сегодня говорят о мощнейшем безобразии — стороны не смогут каким-то образом пренебречь позицией Ирана и действовать ему вопреки. Это возможно, если только предоставить Тегерану гигантские гарантии безопасности и очень серьезные и глобальные инвестиции в долгосрочные проекты, где Соединенные Штаты не только будут вкладывать деньги, но и обеспечивать иранцам, так называемое, светлое будущее. Как мы знаем из практики, они всегда обещают, но ничего не делают. Это может стать началом более жесткого противостояния с Ираном, если США туда будут влезать в таком формате. У Тегерана есть серьезные возможности достаточно жестко реагировать на своих соседей в связи с этим враждебным шагом. Не забываем, что Армения получает энергоресурсы, инвестиции, да и практически выживала за счет помощи Ирана. Если память у ее руководства коротка, то им напомнят об этом», — заключил собеседник НСН.
