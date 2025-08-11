США вряд ли возьмут под контроль дорогу, которая соединит две части Азербайджана через территорию Армении, иначе это приведет к большим проблемам с Ираном и Россией, рассказал генеральный директор «Центра изучения современного Ирана» Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели встречу в Вашингтоне. Стороны подписали совместную декларацию, в которую был включен пункт проекта «Маршрут Трампа во имя мира и процветания» — Зангезурский коридор. Маршрут обеспечит транспортное сообщение между Азербайджаном и его нахичеванской автономией через территорию Армении. Эксперт усомнился в том, что он будет построен.