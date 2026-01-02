Материнский капитал сохранится в России и после 2030 года, а критерии по выплате единого пособия по уходу за ребенком будут смягчены. Эти законы будут приняты уже в 2026 году, рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с НСН.