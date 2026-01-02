Останина пообещала россиянкам бессрочный маткапитал и повышение пособий на детей

Россиянки смогут получать выплату за ребенка без всяких условий, а действие материнского капитала станет бессрочным, заявила НСН Нина Останина.

Материнский капитал сохранится в России и после 2030 года, а критерии по выплате единого пособия по уходу за ребенком будут смягчены. Эти законы будут приняты уже в 2026 году, рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с НСН.

«Мы хотели бы изменить критерий при выплате единого пособия на ребенка. Президент сказал о том, что в случае незначительного превышения достатка семьи в размере одного прожиточного минимума (ПМ) на члена семьи, стоит пересмотреть эти критерии. Наш комитет предлагает увеличить этот порог хотя бы до полутора ПМ на одного человека. Также мы хотим рассмотреть введение бессрочного материнского капитала. Дело в том, что сегодня он у нас продлен до 2030 года. Президент поручил правительству рассмотреть возможность пересмотра крайних сроков, поэтому проект будет на обсуждении в весеннюю сессию», — указала она.

Останина также напомнила, что детей необходимо защищать от многих угроз.

«Вопросы безопасности наших детей требуют серьезнейшего внимания. Среди них законопроект, который касаются упорядочения законодательства об обращении с животными. Речь идет о бездомных зверях, которых необходимо отслеживать и ставить на учет. В этой сфере также должно быть регулирование заводчиков. Если собака из приюта укусит кого-нибудь, то за это необходимо ввести штрафы для физических и юридических лиц. Еще один законопроект, который мы будем рассматривать в весеннюю сессию, это организация отдыха и оздоровления детей. Также необходимо защитить наших подростков в интернете и в социальных сетях. Речь идет о законах, которые касаются искусственного интеллекта. У нас нет ни понятия, ни вообще каких-либо норм, которые регулировали бы продукцию, которая генерируется нейросетями. Нет никакой маркировки, чтобы понять, что это она», — подчеркнула она.

Ранее Останина призвала в эфире НСН списывать ипотеку при рождении третьего ребенка.

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
