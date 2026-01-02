Рок-музыкант, основатель группы «Горшенев» Алексей Горшенев в беседе с НСН заявил, что в 2026 году намерен сделать важный для себя выбор, а также будет заканчивать работу над музыкальный оперой «Данте» и новым альбомом «Фауст».