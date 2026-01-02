«Хочу отказаться!»: Алексей Горшенев о выборе, который его ждет в 2026 году

Алексей Горшенев заявил НСН, что в новом году намерен твердо решить, будет ли он дальше заниматься звукорежиссурой или позволит себе отойти от этого.

Рок-музыкант, основатель группы «Горшенев» Алексей Горшенев в беседе с НСН заявил, что в 2026 году намерен сделать важный для себя выбор, а также будет заканчивать работу над музыкальный оперой «Данте» и новым альбомом «Фауст».

Музыкант Горшенев ответил, будет ли продолжение сериала «Король и Шут»
«Я сделал большой шаг в записи «Данте» - 11 композиций. Осталось найти исполнителя роли Вергилия, и все пойдет вообще отлично. Мой творческий потенциал еще пока не исчерпан – это очень хорошо, это меня радует. А дальше - работа по «Фаусту», по новому альбому, гастроли. Ожидания от 2026 года еще и в том, чтобы все шло попроще, а то я немножко завяз в технической работе. Дело в том, что я сам полез в звукорежиссуру, а мне нужно от этого отказаться, но мой мозг не дает мне этого сделать. Я все думаю, может, я справлюсь, может, смогу сам сводить и заниматься звуком. И вот в 2026 году мне бы хотелось для себя решить – занимаюсь я звукорежиссурой, или не занимаюсь. Мне бы хотелось не заниматься, но есть нюансы», - поделился он.

Ранее Горшенев назвал НСН главные вехи в своей музыкальной карьере.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
