«Хочу отказаться!»: Алексей Горшенев о выборе, который его ждет в 2026 году
2 января 202615:15
Валентина Лезина
Алексей Горшенев заявил НСН, что в новом году намерен твердо решить, будет ли он дальше заниматься звукорежиссурой или позволит себе отойти от этого.
Рок-музыкант, основатель группы «Горшенев» Алексей Горшенев в беседе с НСН заявил, что в 2026 году намерен сделать важный для себя выбор, а также будет заканчивать работу над музыкальный оперой «Данте» и новым альбомом «Фауст».
«Я сделал большой шаг в записи «Данте» - 11 композиций. Осталось найти исполнителя роли Вергилия, и все пойдет вообще отлично. Мой творческий потенциал еще пока не исчерпан – это очень хорошо, это меня радует. А дальше - работа по «Фаусту», по новому альбому, гастроли. Ожидания от 2026 года еще и в том, чтобы все шло попроще, а то я немножко завяз в технической работе. Дело в том, что я сам полез в звукорежиссуру, а мне нужно от этого отказаться, но мой мозг не дает мне этого сделать. Я все думаю, может, я справлюсь, может, смогу сам сводить и заниматься звуком. И вот в 2026 году мне бы хотелось для себя решить – занимаюсь я звукорежиссурой, или не занимаюсь. Мне бы хотелось не заниматься, но есть нюансы», - поделился он.
Ранее Горшенев назвал НСН главные вехи в своей музыкальной карьере.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ
- МО: ВС РФ ударили по объектам ВПК и энергетики Украины
- Зеленский назначил экстремиста Буданова главой Офиса президента Украины
- «Хочу отказаться!»: Алексей Горшенев о выборе, который его ждет в 2026 году
- «Как чиновник без пенсии»: Алексей Горшенев о том, как его изменил 2025 год
- В Белгороде при ракетном ударе ВСУ пострадали 2 человека
- Ефимов: В 2025 году в Москве утвердили свыше 30 проектов планировки территорий
- В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли около 100 человек
- Внук и мем с сыном: Сябитова определила главные достижения в 2025 году
- СК: Жертвами теракта ВСУ в Хорлах стали 27 человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru