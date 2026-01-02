В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли около 100 человек

В первые дни новогодних праздников 2026 года в Таиланде в ДТП погибли почти 100 человек. Об этом сообщает агентство «National News Bureau of Thailand» со ссылкой на данные центра безопасности дорожного движения страны на своей странице в одной из соцсетей.

Отмечается, что за трехдневный период в государстве уже зафиксировали 684 аварии на дорогах, в результате которых погиб 91 человек и 774 — пострадали.

Согласно информации источника, основной причиной ДТП стало превышение скорости, при этом чаще всего аварии происходили с участием мотоциклов. Известно, что большинство происшествий случилось на прямых участках дорог.